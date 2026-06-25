Les fruites que no s'han de menjar abans d'anar a dormir: «fragmenten el descans»

Descansar correctament a les nits depèn de factors molt diversos, com la temperatura de l'habitació, les activitats prèvies a posar-se al llit o l'alimentació. Aquest darrer punt és especialment rellevant, ja que certs aliments poden contribuir a "fragmentar" el teu descans. Així ho alerta el cardiòleg Aurelio Rojas, que posa el focus en la fruita, un dels aliments més sans de la nostra dieta que no sempre afecten de la mateixa forma en funció de l'hora del dia en què es consumeix.
En concret, l'expert i divulgador a les xarxes socials assenyala que hi ha algunes fruites que no són molt recomanables per a totes les persones a la nit, perquè, encara que siguin aliments saludables, són rics en sucres naturals i poden alterar la glucosa i la insulina, la qual cosa pot alterar el descans. Es tracta de fruites com el plàtan, el raïm, el mango o la pinya, ja que són aliments "amb una alta càrrega de sucres" que "augmenten la resposta insulínica".
Segons argumenta Rojas, consumir aquestes fruites abans d'anar a dormir pot "fragmentar el descans" i provocar una sensació "d'esgotament" l'endemà al matí en llevar-se, amb efectes negatius per a la salut a llarg termini: "Això, a la llarga, ho pateix el nostre cos", afegeix. En canvi, les tres fruites que sí que recomana prendre a la nit per a dormir millor i descansar són el kiwi, els fruits vermells -els nabius, especialment- i la poma rentada amb pell, ja que omplen i són fàcils de digerir.
La millor fruita per protegir el cor
El cardiòleg també recorda que hi ha algunes fruites que ajuden a protegir la salut cardiovascular. En concret, la fruita en qüestió són les maduixes. Rojas explica tres motius pels quals aquesta fruita és "superior" a la resta per tenir una més bona salut. Un dels principals avantatges, assegura, és la seva capacitat de regular els nivells de sucre a la sang. "Millora la resistència a la insulina i ajuda a controlar els pics de glucosa", explica.
Segons l'expert, aquest factor és "molt més important del que creus" perquè "cada pic brusc de glucosa afavoreix la inflamació i l'envelliment vascular i cel·lular". És a dir, el que coneixem com a problemes del cor. De fet, el cardiòleg apunta que diversos estudis han observat millores en els nivells de glucosa i insulina en persones que consumeixen maduixes de manera habitual. Aquest efecte s'explicaria per la combinació de fibra i polifenols presents en aquesta fruita, que contribueixen a un millor control metabòlic.