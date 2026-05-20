Quina fruita té més pesticides? L’informe de la UE que revela quines preocupen més

Ara que s'apropa el bon temps i la calor, la fruita es converteix en una de les postres per excel·lència. Però com qualsevol dels aliments que pots comprar al supermercat, la fruita també conté riscos associats a la manera en com es produeix per a la venda en massa. En aquest sentit, els pesticides són els principals causants de la contaminació de les fruites i, per això, es recomana rentar-les bé amb aigua o drap humit abans de consumir-les.
Hi ha algunes tipologies que tenen més pesticides que altres, fet que depèn, en gran part, del país de què provenen aquestes fruites. Segons l’últim informe de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), el 96,7% dels milers de fruites analitzades pels estats membres de la UE durant el 2024 compleixen la normativa vigent i es mantenen dins dels límits legals establerts sobre l'exposició a restes de pesticides. Però aquest percentatge s'ha d'analitzar en profunditat.
Les fruites tenen pesticides, però no són perillosos
Durant el 2024, l'EFSA va recollir més de 125.000 mostres per analitzar la presència de substàncies potencialment tòxiques en diverses fruites. Les conclusions apunten que el risc sanitari derivat del consum d’aquests residus és reduït, tot i que l’organisme europeu adverteix que alguns compostos i certs productes importats requereixen una vigilància més estreta.
L’EFSA va coordinar l’estudi de 9.842 mostres dins del seu programa de control, centrat en aliments habituals a la dieta europea com albergínies, plàtans, bròquil, raïm de taula, oli d’oliva verge, blat, greix boví i ous. A aquesta mostra s’hi van sumar les anàlisis nacionals, que van elevar el total a 86.449 mostres de 1.140 categories alimentàries. Dels aliments inspeccionats als mercats europeus, 83.591 complien la legislació.
D’aquests, un 58,4% no presentaven cap rastre detectable de pesticides, mentre que un 38,3% contenien residus dins dels marges legals. Només l’1,8% van ser descrits com a no conformes un cop aplicats els criteris tècnics d’incertesa analítica. La situació varia, però, en els productes procedents de Turquia, l’Índia, Sud-àfrica i el Marroc, que van concentrar el percentatge més alt de mostres per sobre dels límits permesos.
Pebrots, raïm i oli d’oliva, sota observació
L’estudi també detecta un increment respecte d’anys anteriors en alguns aliments especialment consumits, com els pebrots, el raïm de taula i l’oli d’oliva verge, que han registrat més casos de superació dels límits legals. En els aliments destinats a nadons i infants petits, analitzats en 1.546 mostres, el residu més habitual també va ser el coure (5%), seguit del fosetil (2,2%) i el clorat (1,2%), substàncies que no provenen exclusivament de l’activitat agrícola.
En l’exposició a curt termini, els insecticides del grup de les cipermetrins i l’acetamiprid van registrar els valors més elevats, sobretot en aliments com cervesa d’ordi, blat, pomes, espinacs, enciam i raïm de taula, amb especial incidència potencial en infants. Malgrat això, l’agència europea puntualitza que aquests càlculs corresponen a escenaris de consum extrem i insisteix que, en conjunt, el risc per a la població general continua sent molt baix.