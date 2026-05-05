Un dels hàbits més estesos entre aquells que volen "compensar" els excessos del dia o perdre pes de manera ràpida és tancar la jornada amb una peça de fruita o un iogurt i anar a dormir. Sembla la decisió més saludable i lleugera possible, però la realitat que veiem sovint a la consulta és ben diferent.
Si et lleves amb la sensació de tenir la panxa dura, amb gasos o pesadesa, és molt probable que el teu sopar "lleuger" en sigui el culpable. Com a expert en salut digestiva, especialitzat en l'abordatge de patologies digestives i en processos de pèrdua de pes des d'una perspectiva antiinflamatòria, analitzo per què aquest costum pot estar arruïnant el teu metabolisme.
Els principals motius són senzills: la fermentació nocturna, el bloqueig de la crema de greix i la manca de sacietat real. La fruita produeix aquests tres efectes, els quals desgranarem a continuació, cosa que provoca un efecte negatiu a l'hora de despertar-se després de només sopar aquest aliment.
La fermentació nocturna
La fruita conté fructosa, un sucre natural que el cos processa de manera eficient durant el dia, quan estem en moviment. Tanmateix, en anar a dormir, el sistema digestiu s'alenteix. Si la fructosa queda estancada a l'intestí durant hores sense activitat, tendeix a fermentar. Aquesta fermentació és la responsable de la producció de gasos i de la inflamació abdominal que molts pacients descriuen com «llevar-se ja inflat».
El bloqueig de la crema de greix
Sopar només hidrats de carboni (encara que provinguin de la fruita) provoca un pic d'insulina. L'elevació d'aquesta hormona abans de dormir bloqueja l'alliberament de l'hormona del creixement, que és la responsable de la regeneració dels teixits i de l'oxidació de greixos mentre dormim. Paradoxalment, un sopar de només fruita pot fer que el teu cos entri en mode d'emmagatzematge en lloc de reparació.
La falta de sacietat real
La fruita s'absorbeix ràpidament. Això genera una sensació de buidor poc després d'anar a dormir, cosa que pot alterar la qualitat del son o fer que et despertis amb una gana voraç l'endemà al matí. Per a una bona reeducació alimentària, el sopar hauria d'incloure sempre una part de proteïna i greixos saludables que mantinguin estable la glucosa.
Conclusió
La fruita és un aliment excel·lent, però el moment i la combinació importen. Si vols millorar la teva digestió i despertar-te amb energia, prioritza un sopar basat en proteïna de qualitat i vegetals cuits, deixant la fruita per a moments de més activitat durant el dia. Escoltar els senyals del teu cos és el primer pas per deixar enrere la inflamació crònica.