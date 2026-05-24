El risc d'aixecar-se cada dia a les cinc del matí, segons un psicòleg del son

Hi ha una tendència a les xarxes socials que associa el fet de llevar-se molt d’hora amb l’èxit, la productivitat i el rendiment laboral. La idea que començar el dia a les cinc del matí permet “guanyar hores” i aprofitar millor el temps s’ha convertit en una moda especialment estesa entre empresaris, directius i creadors de contingut, però el psicòleg especialitzat en son Alfredo Rodríguez adverteix que aquesta rutina pot tenir efectes negatius importants si implica dormir menys hores de les necessàries.
En una entrevista a RAC1, l’expert assegura que aquesta cultura de la hiperproductivitat està deteriorant el descans i la salut de moltes persones: “Llevar-se a les cinc del matí és com vendre el cotxe per comprar benzina”, resumeix Rodríguez, autor del llibre Dormir para vivir. Segons explica, aquesta sensació de control sobre el dia pot semblar positiva, però des d’un punt de vista biològic “no té gaire sentit”.
Rodríguez considera que la societat ha convertit el cansament en una mena de símbol d’èxit, amb frases com “ja dormirem a l’agost” o “aquí no parem” s'ha acceptat socialment un hàbit tan poc saludable com el de reduir les hores de descans. Segons l’expert, moltes persones associen dormir menys amb ser més eficients, quan en realitat la falta de son afecta funcions clau com la regulació emocional, la presa de decisions o la capacitat d’interpretar estímuls socials.
Els hàbits que recomana un expert en son
Per millorar el descans, Rodríguez insisteix en la importància de mantenir horaris estables i evitar la hiperdisponibilitat constant, ja que, segons explica, estar sempre connectat o pendent de demandes laborals dificulta la desconnexió mental necessària abans de dormir.
Entre els hàbits que recomana hi ha:
- Mantenir una rutina de son regular
- Reduir l’ús de pantalles abans d’anar a dormir
- Evitar estímuls laborals a última hora del dia
- Baixar la intensitat de la llum al vespre
El psicòleg també defensa que les empreses haurien de fomentar una cultura del descans més saludable i deixar de glorificar l’esgotament com a símbol de compromís laboral.
“No es pot negociar amb la biologia”
Rodríguez insisteix en la idea que dormir "no és una pèrdua de temps", sinó una necessitat bàsica. De fet, afirma que "és fonamental entendre que no pots negociar amb la biologia”, assegura. Segons Rodríguez, moltes persones només prenen consciència de la importància del descans quan apareixen problemes d’insomni, fatiga o salut; per això, defensa que dormir bé hauria de deixar de veure’s com un obstacle per a la productivitat i començar a entendre’s com una de les bases imprescindibles per tenir una bona qualitat de vida.