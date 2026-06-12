L'avantatge fiscal per als jubilats que la majoria no aprofita: es poden estalviar 1.000 euros

Els jubilats tenen dret a alguns avantatges fiscals que molts desconeixen i que els permetrien estalviar un bon pessic de diners. Un dels casos més clars és que bona part de la població jubilada del país continua pagant l'Impost sobre els Béns Immobles, malgrat que disposa d'una bonificació que li permetria estalviar prop de 1.000 euros anuals, en alguns casos. En concret, aquesta bonificació pot arribar a comportar una reducció del 90% de l'impost, un dels més cars per a les persones amb pisos en propietat.
L'IBI no funciona de la mateixa manera a tot Espanya, motiu pel qual molts jubilats en desconeixen el funcionament. Això provoca que moltes persones grans desconeguin que poden rebaixar-se aquest impost en funció de la seva situació econòmica. La rebaixa, però, no és automàtica, sinó que cal complir amb els requisits que fixi cada Ajuntament, ja que és un gravamen municipal.
Entre d'altres, la bonificació està vinculada a les famílies nombroses, a la situació de vulnerabilitat o a les característiques de cada habitatge. Moltes vegades n'hi ha prou amb presentar la sol·licitud, el DNI, el rebut de l'IBI, el certificat d'empadronament, la documentació de la pensió i, si correspon, la declaració de la renda o els justificants d'ingressos. El problema és que aquestes ajudes solen tenir termini, motiu pel qual cal cenyir-se als marcs fixats per aplicar-hi. En cas de fer-ho fora de termini, les bonificacions no s'obtindran fins a l'exercici següent.
Quants diners has de cobrar per obtenir la pensió màxima?
Si bé, hi ha jubilats que reben una pensió molt per sobre del sou mitjà a Catalunya. Són aquells que han cobrat un salari elevat durant molt temps i, per tant, han cotitzat més. Concretament, la pensió màxima de jubilació a l'Estat el 2026 és de 3.359,60 euros bruts al mes en 14 pagues, que equival a 47.034,40 euros l'any. És un 43,74% més que el salari mitjà, que se situa en els 32.721 euros bruts anuals i, per tant, proporciona un alt poder adquisitiu.
Per cobrar la pensió màxima de jubilació a l'Estat cal complir dos requisits fonamentals. El primer és haver cotitzat durant 38 anys i tres mesos per a les persones que es vulguin jubilar amb 65 anys, o 36 anys i 6 mesos en cas de jubilar-se amb l'edat legal ordinària de 66 anys i 10 mesos. I, la segona, és haver cotitzat amb la base màxima durant els darrers 25 anys de vida laboral. Una base màxima que, el 2026, és de 5.101,20 euros.