Aquest és el poble més barat de Catalunya per comprar-hi una casa, segons Idealista

L'habitatge continua sent un dels principals maldecaps pels catalans. L'augment disparat de preus del sector a les grans ciutats obliga a moltes famílies a marxar de casa seva o buscar un habitatge lluny dels grans nuclis urbans. En aquest context, no és d'estranyar que que el poble més barat de Catalunya per comprar una casa sigui Ulldecona, segons Idealista.
Aquest municipi del Montsià, situat a tocar del País Valencià, registra un preu mitjà de 447 euros per metre quadrat, una xifra molt inferior a la mitjana catalana, que se situa en 2.596 euros per metre quadrat. A més, els preus a Ulldecona han baixat un 8% durant l'últim any.
La baixada de preus s'explica per la combinació d'una demanda limitada i un augment de l'oferta disponible. Amb prop de 6.000 habitants, Ulldecona ofereix un estil de vida tranquil, allunyat del ritme de les grans ciutats. El municipi destaca pel seu patrimoni històric i natural, amb atractius com el castell medieval, les pintures rupestres o els paisatges dominats per oliveres i serres ideals per practicar senderisme.
Ulldecona se situa a poc més d'una hora de Tarragona i a dues hores i escaig de Barcelona, en cotxe. D'altra banda, es troba a uns vint minuts de la costa i a dues hores de la ciutat de València.
El poble costaner més barat
Per a aquells que prefereixen viure a tocar del mar, el municipi costaner més assequible és La Ràpita. El preu mitjà de l'habitatge és de 1.441 euros per metre quadrat, fet que la converteix en la localitat de costa més econòmica de Catalunya. També apareixen entre les opcions més assequibles l'Ampolla (1.889 €/m²), Creixell (1.795 €/m²) i Santa Susanna (1.902 €/m²).
Altres municipis amb habitatge barat
Després d'Ulldecona, els municipis amb el metre quadrat més econòmic de Catalunya són:
- Artesa de Segre: 537 €/m²
- Móra d'Ebre: 685 €/m²
- Balaguer: 691 €/m²