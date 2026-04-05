Com estalviar fins al 50% a la factura de la llum amb tres canvis a casa

Estalviar quan els preus estan disparats -a trets generals- pot semblar difícil. En aquest sentit, la factura de la llum pot convertir-se en una de les preocupacions principals. A més, l'arribada de la primavera i l'estiu comporta, sovint, un augment del consum per l'ús de l'aire condicionat i els ventiladors. És possible no renunciar a aquests serveis i estalviar alhora? La resposta és sí. Segons David Sevilleja, especialista en reformes, aquests són algunes de les maneres de reduir el consum energètic a llarg termini.
Canviar les bombetes
En primer lloc, i una de les mesures més senzilles per reduir la despesa energètica a casa, el primer pas hauria de ser canviar les bombetes. Segons explica a través del seu perfil a les xarxes socials, Todosobrereformas, cal substituir totes les bombetes halògenes per punts de llum LED, ja que consumeixen molt menys. L'expert detalla que, mentre que les halògenes consumeixen al voltant de 50 watts, les LED només arriben als 5, fet que et permetrà estalviar de manera important a final d'any.
Canviar les finestres
Tot i que aquest canvi pot comportar una inversió més elevada, Sevilleja assegura que és clau a l'hora d'avaluar el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge. Concretament, explica que les finestres són un punt especialment vulnerable a les pèrdues de calor. A més, si són antigues poden fer augmentar significativament la factura de la llum.
És per això que l'expert recomana els models de finestres amb trencament de pont tèrmic, ja que redueixen la despesa en calefacció i eviten la condensació. D'altra banda, també aconsella que siguin de doble obertura (batent i oscil·lant) o abatibles en lloc de corredisses perquè ajuden a aïllar millor l'interior de la casa.
Revisar l'aire condicionat
L’última recomanació de Sevilleja posa el focus en el consum energètic dels aires condicionats. Malgrat que a l’estiu són gairebé imprescindibles a les llars catalanes, poden fer augmentar de manera notable la factura de la llum si no són eficients. Per això, recomana revisar l'etiqueta energètica de l'aparell i mirar la classificació d'aquest. Segons l'especialista, els dispositius més eficients són els que tenen classificació A+++, i poden permetre estalviar fins al 50% de la factura elèctrica.
En canvi, no aconsella tenir o adquirir un aire condicionat amb etiqueta G o F, ja que són els que registren un consum més elevat. Tot i que els models més eficients solen tenir un cost inicial més alt, Sevilleja assegura que a llarg termini representen un estalvi energètic significatiu.