Estàs triant malament el matalàs: l’error més comú que provoca dolor d’esquena i mal descans

Dormir bé no depèn només de les hores que passem al llit, sinó també de la qualitat del suport sobre el qual descansem. Un bon matalàs és clau per mantenir una postura adequada, reduir la pressió sobre el cos i evitar molèsties que poden afectar el dia a dia.
Escollir-lo correctament no és només una qüestió de confort, sinó una inversió directa en salut i benestar a llarg termini. Per aquest motiu, Juan Nattex, conegut per divulgar continguts sobre descans, ha llançat un missatge contundent a través del seu perfil d'Instagram (@nattex.juan): “Si peses més de 90 quilos, qualsevol matalàs no és per a tu”. La seva reflexió posa sobre la taula una realitat poc coneguda per moltes persones: que el teu pes influeix en el tipus de matalàs que vulguis comprar.
Com influeix el pes en el matalàs?
Segons explica al seu vídeo d'Instagram, el principal inconvenient és que bona part dels matalassos disponibles al mercat no estan pensats per suportar de manera continuada el pes d’una persona adulta per sobre dels 90 quilos. "El teu pes no és el problema, el problema és dormir en un matalàs que no està preparat per a suportar el teu pes", destaca l'expert en descans.
Molts usuaris atribueixen els dolors o el deteriorament del matalàs al seu propi pes, però l’expert ho desmenteix en el seu vídeo. Els matalassos convencionals no estan preparats per suportar cada dia durant vuit hores de descans el pes d'una persona de 100 quilos o, en el cas que siguin dos, de 200 quilos.
Aquest pes acaba superant la capacitat de molts models que, amb el temps, perden fermesa, es deformen i s’enfonsen, afectant negativament la qualitat del descans i la salut de l’esquena. L’ús continuat amb càrregues elevades accelera el desgast dels materials i de l’estructura interna. El resultat acostuma a ser un enfonsament progressiu i deformacions que alteren la postura durant el son. Això no només redueix la vida útil del matalàs, sinó que també pot provocar molèsties físiques, dolors d’esquena i dificultats per descansar correctament.
Com triar un bon matalàs
La clau, segons l’especialista, és apostar per matalassos dissenyats específicament per suportar pesos elevats durant tota la seva vida útil. No n’hi ha prou amb fixar-se en el preu o en la popularitat del model: cal comprovar que els materials, la densitat i l’estructura interna estan preparats per resistir aquesta exigència.
A més, triar un somier adequat és fonamental també per a garantir un descans reparador. Evitar errors com fixar-se només en el preu, no tenir en compte les teves necessitats personals o no provar el producte abans de comprar-lo pot marcar una gran diferència en el teu benestar diari.
Nattex recomana informar-se bé abans de comprar i, si cal, consultar amb professionals. Escollir correctament no només allarga la vida del matalàs, sinó que també ajuda a prevenir dolors i millora la qualitat del descans.