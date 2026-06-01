01 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Coses de casa

El mètode japonès per ordenar l'armari i guanyar espai: quatre passos

La consultora d'organització Marie Kondo comparteix com aconseguir més marge per emmagatzemar les propietats a la llar

  • Roba en un armari -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 05:30

Amb la primavera a tocar, moment en què les persones comencen a canviar de roba i a regirar l'armari, la necessitat de posar ordre en un espai que pot ser caòtic es converteix en una prioritat. En aquest sentit, la consultora d'organització i autora de diversos llibres Marie Kondo ha popularitzat un mètode originari de la cultura japonesa, on se sol viure en espais reduïts, per estalviar-ne tant com sigui possible.

Fase 1: descartar

El missatge fonamental de Kondo és l'alegria. La seva filosofia es basa a valorar si un objecte desperta felicitat en el propietari, cosa que guiarà el procés d'organització de l'armari. Per això, segons recull el bloc de l'arquitecta Saramar Home, el llibre de l'organitzadora professional assenyala que el primer pas consisteix a seleccionar la roba que generi felicitat i descartar tota la resta. Això s'ha de fer una única vegada.

Fase 2: organitzar per categories, no per estacions

Per continuar amb el procés, l'experta aconsella recollir tota la roba, fins i tot si no és a l'armari que es vol organitzar, i dividir-la per categories -tot i que això aplica a totes les pertinences de les llars-. Així, es pot comprovar el volum de pertinences i si es tenen peces duplicades. A més, Kondo suggereix que no es divideixi la roba per estacions per estalviar temps i evitar que es comprin peces similars a les que ja es tenen.

Fase 3: plegar en comptes de penjar

La roba penjada, generalment, ocupa molt espai, per la qual cosa s'aconsella plegar-la, però no de qualsevol manera. S'han de doblegar les mànigues cap al centre de la peça, aconseguint un rectangle. Després, es doblega un dels costats del rectangle cap al centre i es repeteix el procés amb l'altre extrem fins a aconseguir un petit rectangle. Aquest es torna a doblegar a la meitat i es posa de cant perquè es pugui sostenir dempeus.

Els mitjons han de seguir un mètode semblant. En lloc d'enrotllar-los, l'organitzadora professional recomana doblegar-los en terços perquè es puguin sostenir drets i col·locar-los dins una caixa de mitjons.

Fase 4: com penjar la roba que sobra

La roba que hagi sobrat en la fase anterior s'ha de penjar d'acord amb el pes visual. Això vol dir que les peces més llargues, gruixudes i fosques van a l'esquerra, i les més curtes, clares i lleugeres van a la dreta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marie Kondo (@mariekondo)

Per què? D'acord amb l'explicació de Kondo, les fletxes que pugen a l'esquerra provoquen millors sensacions que els que baixen en aquest mateix sentit, per això aquest mètode genera un armari més atractiu.

Escull Viure bé com la teva font preferida de Google

Et pot interessar