Harvard ja ho té clar: aquests aliments són els que ajuden a no envellir

La dieta i la manera en què ens alimentem són determinants per a la nostra salut, i més encara quan parlem de l'envelliment. El tram de vida entre els 40 i els 60 anys és especialment crític per al nostre futur, ja que és quan es consoliden els hàbits alimentaris que marcaran la qualitat de vida posterior.

Un estudi de Harvard, que ha estat investigant durant més de 30 anys com els hàbits alimentaris influeixen en l'envelliment, ha deixat clar quins aliments poden ajudar-nos a envellir millor i quins hauríem de reduir per mantenir-nos sans a mesura que passen els anys.

La dieta mediterrània com a model

Els experts de Harvard han analitzat com els aliments influeixen en l'envelliment i han identificat una dieta que promou un envelliment saludable. En general, una alimentació basada en plantes és la més beneficiosa.

Això vol dir que hem de prioritzar fruites, verdures, llegums, fruits secs i cereals integrals, i reduir el consum de carn vermella, aliments ultraprocessats i begudes amb sucre. No cal convertir-se en vegetarià, però sí que és important que els aliments d'origen vegetal ocupin el lloc principal a la nostra taula.

El secret per a un envelliment saludable: un índex de salut alimentària (AHEI)

Harvard va desenvolupar l'AHEI (Índex de Salut Alimentària Alternativa), que és una eina per puntuar els aliments en funció de la seva relació amb les malalties cròniques. Els aliments amb un alt contingut en nutrients com les verdures, els fruits secs i les grasses saludables ajuden a reduir els riscos de diabetis, malalties cardiovasculars i deteriorament cognitiu.

Segons el sistema AHEI, aquells que segueixen aquest patró d'alimentació tenen més probabilitats d'arribar a la vellesa sense patir aquestes afeccions.

La clau està en l'equilibri, no en la perfecció

Una alimentació equilibrada és la base d’un envelliment saludable, i això no implica seguir dietes estrictes ni eliminar aliments que ens agradin. Els estudis mostren que les persones que mengen de manera equilibrada, sense obsessionar-se per la perfecció, tenen més probabilitats de mantenir-se saludables a mesura que envelleixen. La regularitat és més important que la perfecció, i els petits canvis diaris poden ser més efectius que buscar solucions ràpides i extremades.

Perills dels ultraprocessats i beneficis de la dieta vegetal

Un dels grans enemics de la salut a llarg termini són els aliments ultraprocessats. Galetes, embotits, cereals i begudes industrials són dissenyats per ser addictius, amb sabors molt intensos i colors atractius.

No obstant això, aquest tipus d’aliments són inflamatoris i disminueixen la capacitat del cos per absorbir nutrients essencials. Els estudis han demostrat que un consum elevat d’ultraprocessats es relaciona amb una reducció del 32% de les probabilitats de gaudir d'una vellesa saludable.

Marta Guasch-Ferré, coautora de l’estudi de Harvard, explica que una dieta basada en plantes pot ajudar a viure més temps i reduir el risc de malalties com les cardíaques, diabetis i certs tipus de càncer.

La clau no és eliminar completament la carn o altres aliments d’origen animal, sinó que el protagonisme de la dieta ha de ser vegetal. Així, els aliments com les fruites, verdures, llegums i fruits secs no només ajuden a mantenir un cos saludable, sinó també a protegir el cervell i el sistema digestiu.

Què passa entre els 40 i els 60 anys?

Els experts insisteixen que entre els 40 i els 60 anys es decideix en gran part com serà la nostra salut a la vellesa. És en aquest període quan el cos comença a acumular els hàbits que poden derivar en malalties cròniques, de manera silenciosa i acumulativa. Canviar els hàbits alimentaris en aquesta etapa pot marcar la diferència entre envellir amb energia o dependre de medicaments i visites mèdiques constants.

A més de menjar bé, hi ha altres factors que influeixen la nostra salut en termes de vellesa. Mantenir-se actiu, dormir bé, reduir l'estrès, socialitzar i evitar l'excés de tabac i alcohol són hàbits que, combinats amb una bona alimentació, milloren significativament les probabilitats de gaudir d’una vellesa saludable. Tot i que no és fàcil aplicar tots aquests hàbits, el més important és mantenir-los a llarg termini.

En resum, l'estudi de Harvard ha demostrat que una alimentació equilibrada i basada en plantes és una de les millors inversions per a un envelliment saludable. El secret no està en eliminar per complet els plaers culinaris, sinó en donar més protagonisme als aliments frescos i nutritius. Canviar els hàbits alimentaris a mitja vida pot ser la clau per gaudir d’una vellesa plena d'energia, vitalitat i salut.