Maria Nicolau assenyala un popular plat d'estiu: «No forma part de la cuina catalana»

A l'estiu, triomfen les receptes refrescants, naturals i fàcils de menjar. La calor estreny i tothom busca solucions per suportar-la de la millor manera. Aquí, la gastronomia torna a ser una gran aliada i concretament la catalana aporta diverses propostes per a tots els gustos.

Si bé, la xef Maria Nicolau ha assenyalat en un missatge a la xarxa social X que un dels plats més populars d'aquesta època de l'any no és català i no s'hauria d'incloure al Corpus de la Cuina Catalana. Es tracta del gaspatxo, propi de la tradició gastronòmica d'Andalusia, però molt estesa arreu de l'Estat.

Les declaracions de Nicolau van tenir lloc en el marc del Dia mundial del gaspatxo, que es va celebrar el dilluns passat. Diversos mitjans i ciutadans de Catalunya van reivindicar-lo com un plat català, però la xef va reiterar que això és un error. "Viure a base de gaspatxo a l'estiu és una idea meravellosa, però incloure'l al Corpus de la Cuina Catalana va ser un error", ha reblat.

El Corpus de la Cuina Catalana és un receptari tradicional que inclou més de 1.000 plats representatius de Catalunya i en què, efectivament, consta el gaspatxo. Per tant, si ens cenyim a aquesta agrupació, els qui van celebrar el Dia Mundial del Gaspatxo com una data de rellevància nacional no estaven errats, tot i que la controvèrsia al respecte és ben vigent.

Plats tradicionals catalans d'estiu

La gastronomia catalana és molt rica i hi destaquen receptes fresques com l'escalivada, la coca de recapte, l'esqueixada o l'empedrat. I, per als amants de les postres, la crema catalana i la mel amb mató són opcions que no fallen mai. Sigui com sigui, és molt recomanable consumir productes de proximitat, naturals i frescos per combatre la calor de l'estiu.