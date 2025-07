Els tres grups de persones que no haurien de menjar plàtans

Els plàtans són una de les fruites més consumides pels seus beneficis per a la salut, que no són cap novetat. Aquestes fruites són clau per al bon funcionament dels músculs, la regulació de la pressió arterial i la salut del cor. Ara bé, més enllà dels al·lèrgics o intolerants, també hi ha tres grups de persones que no l'haurien de consumir, ja que està mèdicament contraindicat.

En primer lloc, cal recordar que el plàtan té un alt contingut en potassi. Això pot ser positiu per a l'organisme, però no és gens recomanable per aquelles persones que pateixen insuficiència renal. Això es deu al fet que l'acumulació tòxica de potassi a la sang pot ser perjudicial per a la salut.

Per altra banda, també es demana un consum moderat d'aquesta fruita a les persones que pateixen diabetis. Això es deu a l'alt contingut en carbohidrats que hi ha en els plàtans, com pot ser la fructosa. Un altre dels consells per als diabètics és que optin per fruites que no hagin madurat del tot, ja que tenen un menor índex glucèmic.

Per últim, el plàtan tampoc és gens recomanable per a les persones que pateixen migranyes de manera habitual, en aquest cas per la presència de tiramina. Sigui com sigui, davant qualsevol dubte, la recomanació és sempre fer una consulta al metge o a un especialista.

Els efectes positius i negatius del plàtan

Per altra banda, la fibra dietètica dels plàtans ajuda a mantenir la regularitat intestinal i preveure l'estrenyiment, mentre que els seus antioxidants també ajuden a protegir les cèl·lules del cos. De fet, un estudi publicat a la revista científica Journal of Functional Foods assegura que aquesta fruita fins i tot pot reduir el risc de patir malalties cardiovasculars i l'aparició de càncer.

Quins altres efectes positius pot tenir el plàtan per al nostre organisme? Doncs són una font natural de carbohidrats que proporcionen energia ràpida i sostinguda. A més, el fet que contingui triptòfan fa que pugui millor l'estat d'ànim i reduir l'estrès i l'ansietat.

Ara bé, també hi ha una petita part negativa. Els plàtans contenen uns nivells alts de calories i de sucres. Això pot arribar a ser un problema per a les persones que fan dietes amb poc contingut de carbohidrats o que han de limitar el consum de sucre, com per exemple qui té diabetis.

La varietat del plàtan també importa

Quan es parla dels efectes del plàtan sobre la salut, sovint es fa referència al plàtan com si fos una única fruita, però en realitat existeixen diverses varietats amb propietats lleugerament diferents. A Catalunya, el més habitual és el plàtan de Canàries, reconeixible per la seva mida mitjana i el gust intens, però també hi ha varietats d’importació com el banana cavendish, de mida més gran i sabor menys dolç.

Els especialistes assenyalen que els nivells de sucre, fibra i fins i tot de potassi poden variar segons la maduresa i la varietat. Això és especialment rellevant per a persones amb restriccions dietètiques. Per exemple, els plàtans més verds tenen un índex glucèmic més baix i una proporció més alta de midó resistent, beneficiós per a la flora intestinal. Així doncs, triar el tipus i el punt de maduració del plàtan pot marcar una diferència significativa en la resposta metabòlica de cada persona, i per això s’aconsella adaptar-ne el consum segons les necessitats específiques.