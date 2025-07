Totes les figues venen amb sorpresa: aquest és el motiu

Aquest estiu pot ser que et trobis davant una figuera imponent carregada de fruita. Si decideixes collir-ne unes quantes i, en partir-les per la meitat, trobes una sorpresa, no t'amoïnis: les figues no són el que semblen a simple vista. Sí, hi ha figues que no són comestibles. Es tracta d’una cabrafiguera, una figuera mascle, que no produeix les figues que consumim.

Però el que cridarà la teva atenció és el que hi trobaràs a l'interior: un conjunt de filaments, el sistema floral de la figa, i petits punts microscòpics. El començament d'un viatge fascinant per entendre la relació que les figueres tenen amb un petit insecte, la Blastofaga psenes L., també coneguda com la "vespeta de les figues", un organisme clau en el procés de pol·linització d’aquest fruit.

La vespeta de les figues: una aliada invisible

La Blastofaga psenes L. és un xicotet himenòpter que pertany a la família Agaonidae, i és estretament vinculat a les figueres. Aquest insecte fa tot el seu cicle vital a l’interior de les figues mascle, també conegudes com a cabrafigueres. És una espècie amb un fort dimorfisme sexual: les femelles són petites (no arriben a dos mil·límetres), de color negre, amb ales, i tenen una morfologia adaptada per entrar i sortir de les figues a través de l’ostíol, un petit orifici situat en el centre de la figa.

Aquestes petites vespes juguen un paper essencial en la pol·linització de la figuera. El seu procés de reproducció implica que les femelles dipositen els seus ous en flors de tipus brevistil, present en la figuera mascle. Aquestes flors són les que acolliran el cicle vital de la vespeta, que es desenvolupa completament a l’interior de la figa. La seva capacitat d’entrar a les figues per fer la seva tasca de pol·linització fa que la figuera pugui perpetuar-se, ja que sense aquest insecte, la reproducció de les figues seria impossible.

La simbiosi perfecta: la pol·linització entre la figuera i la vespeta

La relació entre la figuera i la Blastofaga és un exemple increïble de simbiosi, una aliança natural entre dues espècies que, sense la col·laboració de l’una, l’altra no podria existir. La vespeta necessita la figuera per completar el seu cicle reproductiu, i la figuera depèn d’aquest insecte per pol·linitzar les seves flors i produir el fruit que tant ens agrada menjar.

La Blastofaga té una tasca delicada: ella es desplaça de flor a flor dins de la figa mascle, dipositant els ous en el lloc adequat, mentre que el pol·len es dispersa de manera eficient. És un sistema tan precís que sense l’acció de la vespeta, les figues no podrien ser pol·linitzades i, per tant, no existiria la fruita com la coneixem. Així, aquest insecte no només compleix una funció biològica, sinó que també crea una bellesa invisible que fa possible la creació de figues dolces i saboroses.

Una mirada a la natura: el miracle dins de cada figa

Mentre gaudim d’unes figues fresques i dolces, potser no som conscients de tot el que ha passat abans que arribessin a la nostra taula. Darrere de cada fruita hi ha un món natural fascinant de petites vespes que treballen en silenci per garantir que la figuera pugui multiplicar-se. Aquestes petites aliades invisibles són fonamentals per a l'equilibri del nostre ecosistema i per mantenir viva la tradició agrícola de la figuera.

La propera vegada que tinguem una figuera a la mà, potser podrem recordar aquesta simbiosi entre la Blastofaga i la figuera, i valorar encara més aquest fruit. El món natural està ple de relacions invisibles que fan possible la nostra alimentació, i les figues són només un exemple més d'aquesta complexa bellesa.