Com reforçar la salut del sistema immunitari sense suplements innecessaris

Amb l’arribada del fred i l’hivern sovint també apareixen els refredats, la tos i els esternuts. Tot i que si el trastorn persisteix els especialistes recomanen consultar un metge, hi ha certs hàbits o aliments que poden ajudar a millorar el sistema immunitari i a evitar possibles contratemps, sense recórrer als suplements innecessaris.
Segons un estudi de la Universitat de Medicina de Harvard és essencial no fumar i fer exercici regularment per tenir l’organisme en bon estat. L’informe també aconsella no beure alcohol (o fer-ho amb moderació), dormir les hores necessàries, tenir higiene corporal i minimitzar l’estrès. Els experts també assenyalen la importància que té l’alimentació per tenir un sistema immunitari saludable, i recomanen menjar fruites, verdures i llegums.
Els superaliments que ha de tenir la teva dieta
Hi ha superaliments que, tot i no fer miracles, ajuden a combatre l’arribada dels virus i reforçar el sistema immunitari. Tal com expliquen a Ets el que menges, una dieta rica en probiòtics i prebiòtics és essencial per mantenir sana la microbiota dels intestins. Incloure iogurt o kombutxa (aliments probiòtics) i fruites o verdures (aliments prebiòtics) a l’alimentació habitual és clau per garantir les defenses del sistema.
Els aliments rics en vitamina A, vitamina C i vitamina E també són essencials per garantir el bon funcionament del sistema immunitari. Per això, una dieta equilibrada ha d’incloure productes com la llet, l’ou i la carn (vitamina A), el pebrot vermell i les taronges (vitamina C) i fruits secs (vitamina E). Per prevenir les infeccions víriques les infusions de gingebre són una gran opció, ja que també ajuden a alleujar els símptomes la grip, la sinusitis o el mal de coll.
L'aliment essencial
El doctor Karan Rajan és un dels metges més virals d'internet pel carisma i la gran presència en diversos pòdcasts i espais a les xarxes socials. Els seus consells de salut i alimentació arriben a milions de persones i mai deixen indiferent una audiència que ja espera la pauta següent.
Ara, en una intervenció a The Dhru Purohit Show, ha compartit quin tipus d'aliment considera indispensable en una dieta per augmentar l'esperança de vida i prevenir malalties. Concretament, ha subratllat que millora la salut intestinal, l'hepàtica, la cerebral i la cardíaca. "No la necessites per viure, però sí per allargar el temps de vida", ha reflexionat.
Rajan es refereix a la fibra i assenyala que són essencials per la producció d'àcids grassos de cadena curta o volàtils, que aporten beneficis múltiples com que són desinflamatoris i milloren el perfil metabòlic i sanguini. Per obtenir-ne, convé menjar verdures com el bròcoli i el moniato, fruites com la poma, cereals integrals com l'avena i llegums com les mongetes i les llenties.