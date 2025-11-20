El pa amb tomàquet és saludable? Ho explica una nutricionista

Un dels plats més característics de la cuina catalana és el pa amb tomàquet. Però només és clàssic a Catalunya, si no que forma part de la dieta mediterrània, tot i que en altres indrets es mengi el pa o el tomàquet d'una altra manera presentat o amb altres variacions.
Molts cops el pa amb tomàquet és l'aliment principal d'un esmorzar de diumenge o per aquells que tenen més temps pot arribar a ser l'esmorzar diari. De la mateixa manera, a moltes llars catalanes també resol el sopar: una llesca de pa amb tomàquet i una mica d'embotit és un plat senzill, però boníssim.
Per començar el dia és una bona opció per als infants, molt millor que alguna de les altres clàssiques alternatives com ho són els cereals o les galetes, aliments que sovint porten grans quantitats de sucre. Aquest és l'enfocament que Ana Belén Ropero, professora universitària i nutricionista, ha plasmat en un article a The Conversation.
Més pa amb tomàquet i menys galetes amb dibuixos
Ropero argumenta que si fos pels infants menjarien cada dia galetes, cereals d'estrelles o batuts empaquetats amb dibuixos pel gust, la presentació i la publicitat d'aquest tipus de productes, diu. Però alerta que molts cops anuncien als espots televisius o en el mateix empaquetat que aporta nutrients i vitamines, i que cal anar amb compte, ja que és una temptació donar això als fills per intentar resoldre de manera ràpida l'esmorzar d'abans d'anar a l'escola o el berenar.
Ropero, com a investigadora, aporta algunes dades gràcies als estudis que duen a terme a l'equip BADALI de la Universitat Miguel Hernández, el qual analitzen la qualitat nutricional de diversos productes que s'adrecen als infants mitjançant la publicitat. "Només un de cada set" aliments que anuncien aportar nutrients i vitamines són realment saludables, assenyala, i posa el focus en la gran quantitat de sucs de fruites, els quals no els recomana per l'alt contingut de sucre.
Com saber si un producte és alt en sucres?
Per aquesta raó, la nutricionista té una màxima: "És preferible un esmorzar breu que un de no saludable". Per ella, la combinació ideal és un làctic, cereal i una fruita, però alerta que cal que siguin saludables, especialment el làctic i el cereal. Per exemple una manera de saber-ho és si el producte conté vora els 5 grams de sucre, en aquests casos l'aliment es considera baix en sucres i és una molt bona opció. En contraposició els aliments que superen els 15 grams es consideren alts en sucre i cal evitar-los.
La dificultat per trobar productes que satisfacin el paladar i siguin saludables fa que Ropero aconselli la senzillesa d'un pa amb tomàquet i oli d'oliva. Tot i això, ho fa amb alguns matisos: cal que el pa sigui integral i no afegir-hi més sal, ja que el mateix pa ja en porta. De la mateixa manera que una llesca és una bona opció, també ho és un entrepà, tot i que cal tenir en compte la quantitat d'embotit que s'hi posa, diu la nutricionista.