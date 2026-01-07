Pastissos de formatge o sandvitxos: així pots donar una segona vida al panettone

És un habitual a les sobretaules nadalenques, però un cop passades les festes sovint en queden restes i les acabem tirant. Parlem del panettone, tan bo com abundant i complicat d'acabar. Per això, si encara te'n queda a casa i ja no et ve de gust menjar-lo, no el tiris. Un creador de contingut (@cookinconelsabi) ha publicat tres propostes gastronòmiques de primer nivell per donar una segona vida al panettone.
Una manera d'aprofitar les restes d'aquest dolç típic de Nadal és convertir-lo en sandvitx. El divulgador i xef ha compartit una recepta amb què "el panettone sec deixa de demanar disculpes i comença a exigir respecte". Els ingredients necessaris per fer-la són: panettone, mortadel·la, herbes, llimona ratllada i suc de llimona, sal, pebre, burrata, oli, mel i salsa sriratxa.
El primer pas és rostir una tira de panettone amb una mica de mantega fins que aquesta quedi daurada per fora i tendra per dins. El xef recomana evitar que el pa s'assequi de més, perquè apunta -amb un toc d'humor- que aquest "ja ha patit prou". En segon lloc, cal preparar la remoulade, que es fa amb maionesa, mostassa, herbes, llimona ratllada, suc de llimona i una mica de sal i pebre. A banda, en un bol barregem la burrata amb oli, la sriratxa i una mica de mel per aconseguir una salsa de burrata amb un toc picant.
Ara només queda muntar el sandvitx: posem la remoulade en una de les llesques del panettone i, a sobre, hi afegim una quantitat generosa de mortadel·la. Després, hi sumem la crema de burrata, a sobre de la qual podem posar més mortadel·la i remoulade al gust. Finalment, col·loquem la segona llesca de panettone i ja ho tenim. Ara només queda menjar-nos-el, però compte! El creador de contingut aconsella consumir el sandvitx calent i sense coberts per gaudir-lo més.
Una opció més dolça
Si sou més de dolç, preferireu la segona opció del xef, que és una de les postres en tendència, el pastís de formatge. Per aconseguir fer aquest dolç, la clau està a reaprofitar la massa de panettone restant i, barrejant-la amb alguns ingredients nous, aconseguir un cheesecake ben peculiar. En aquest vídeo hi trobareu tots els detalls de Cookin con el Sabi per poder gaudir d'aquesta alternativa per als més llepols.
Amb tot, el xef italià té clar i assegura que, si proveu qualsevol d'aquestes dues receptes, comprovareu que "el panettone no estava sec, només estava esperant tornar-se perillós".