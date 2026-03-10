Aquest és el temps exacte que has de dormir per a millorar el metabolisme

Entre dormir poc i dormir molt sempre hi ha debat sobre què és el millor per al cos. A l’estat espanyol, gairebé la meitat dels adults no dormen bé, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia. Tot i això, dormir bé no significa només reposar el cos; també té un paper essencial en el bon funcionament del metabolisme.
Un equip de recerca de la Universitat de Nantong, a la Xina, ha estudiat com les hores de son durant la setmana i el descans extra del cap de setmana influeixen en la resistència a la insulina, un dels factors previs a la diabetis tipus 2. L’estudi, que analitza dades de més de 23.000 persones, identifica alguns patrons de descans que podrien estar relacionats amb una millor regulació del metabolisme i amb una salut general més favorable.
La durada del son que podria afavorir el metabolisme
Segons aquesta investigació de la Universitat de Nantong, publicada a la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care, dormir aproximadament 7 hores i 18 minuts cada nit podria representar el punt òptim per reduir el risc de desenvolupar resistència a la insulina, una condició estretament vinculada amb la diabetis tipus 2.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van utilitzar la taxa estimada d’eliminació de glucosa (eGDR), un indicador per mesurar la resistència a la insulina. Valors baixos d’aquest indicador, per exemple per sota dels 6 o 7 mg/min, indiquen un risc més alt de resistència a la insulina, mentre que valors més elevats, per sobre dels 10 mg/min, s’associen amb un risc menor.
D'aquesta manera, l’equip científic va estudiar la relació entre les hores de son entre setmana i l’eGDR, així com el possible impacte del son de recuperació del cap de setmana, amb la intenció d’aportar informació útil per a la pràctica clínica en persones amb diabetis.
El resultat va ser que, al contrari del que es pensa, allargar massa el descans durant el cap de setmana o quan es té un dia lliure, pot associar-se amb un pitjor control del metabolisme de la glucosa, especialment en persones que ja dormen més del temps considerat ideal entre setmana.
Son i metabolisme: una relació de doble sentit
El son i el metabolisme poden influir-se mútuament. Per exemple, nivells baixos de glucosa en sang s’han relacionat tant amb dormir massa poc com amb dormir massa, així com amb una major probabilitat de patir trastorns del son. Segons expliquen, això pot generar un cercle viciós: els problemes metabòlics poden alterar els patrons normals de descans i, alhora, les alteracions del son poden empitjorar la salut metabòlica.
Tot i això, els autors recorden que es tracta d’un estudi observacional, de manera que no permet establir una relació directa de causa i efecte. Malgrat aquestes limitacions, els investigadors apunten que els patrons de descans podrien tenir un paper rellevant en la regulació metabòlica.