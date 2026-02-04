Aquest és l'element més eficaç per adormir-se, segons un nou estudi

Descansar bé és clau per tenir un dia a dia productiu i cuidar el benestar tant físic com mental. Per aquest motiu milions de persones al món utilitzen diferents tècniques per adormir-se: des d'aplicacions de mòbil, llistes infinites de reproducció, vídeos que duren hores de sons relaxants o diversos mètodes com el del soldat.
La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) revela que fins a un 48% de la població adulta no gaudeix d'un descans reparador, i més de la meitat no arriba al mínim recomanat d'entre 7 i 9 hores diàries. L'estrès i el ritme de vida accelerat o la contínua exposició a dispositius electrònics i pantalles, entre d'altres, juguen un paper clau i significatiu a l'hora de tenir una bona qualitat del son.
Els sorolls ambientals no són bons
En aquest sentit, un estudi ha analitzat quins són els sons més perjudicials per a la son i quins conviden a descansar profundament. El soroll rosa és una freqüència sonora que simula la pluja intensa i continua, i és un dels sons més utilitzats arreu del món per adormir-se. Des de la Universitat de Pensilvània han estudiat que no és tan beneficiós com sembla, ja que pot convidar a dormir, però redueix la fase REM reparadora.
Per tant, aquest estudi contradiu una creença molt estesa arreu del món i conjuga amb el que hi ha publicat a la revista científica Sleep. Segons altres estudis assenyalen que el millor per evitar el soroll exterior no és sobreposar un so "més agradable", sinó utilitzar taps.
"La fase REM és important per a la consolidació de la memòria, la regulació emocional i el desenvolupament del cervell, per la qual cosa les nostres troballes suggereixen que reproduir soroll rosa i altres sorolls de banda ampla durant el son podria ser perjudicial, especialment per als nens", comenta Mathais Basner, professor del Son i Cronobiologia en Psiquiatria.
Els taps són clau
L'estudi va analitzar 25 adults durant set nits i va concloure que l'exposició a soroll d'avions fa que la fase REM sigui de 23 minuts menys, mentre que el soroll rosa a 50 decibels va reduir 19 minuts la fase de descans profund. Tot plegat comparat amb una persona que dorm amb taps.
Altres aspectes que perjudiquen el descans
Per altra banda, l'habitació també juga un paper fonamental, ha d’estar neta, ordenada i mantenir una temperatura agradable, d’entre 16 i 20 °C. A més d'evitar sorolls, també cal que no hi hagi llums que interrompin el son, ja que dispositius com humidificadors, ventiladors o telèfons poden ser fonts de distracció, per això, es recomana apagar-los o retirar-los de l’habitació. Hi ha experts que recomanen no entrar el mòbil a l'habitació, d'aquesta manera és més fàcil que el cervell associï l'habitació i la nit amb el descans.