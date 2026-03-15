La millor beguda per enfortir les articulacions i prevenir molèsties

El pas del temps, l'activitat física intensa o algunes patologies poden provocar desgast a les articulacions, especialment en zones com els genolls, els malucs o els colzes. Per això, cada vegada hi ha més interès en trobar aliments i begudes que ajudin a cuidar-les de manera natural. Diversos dietistes apunten que una de les opcions més beneficioses és una beguda rica en col·lagen, una proteïna essencial per mantenir forts els cartílags, els tendons i els lligaments.
Entre les alternatives més recomanades destaca el brou d'ossos, una beguda tradicional que ha guanyat popularitat els últims anys pel seu alt contingut en nutrients beneficiosos per al sistema osteoarticular. Aquest brou s'obté cuinant ossos durant diverses hores, fet que permet extreure gelatina i aminoàcids com la glicina, la prolina o la lisina, substàncies relacionades amb la producció de col·lagen.
Per què és beneficiós per a les articulacions?
El col·lagen té un paper clau en la salut dels teixits connectius. Forma part dels cartílags que protegeixen els ossos i permeten el moviment de les articulacions sense fricció. Amb l'edat, però, la producció natural d'aquesta proteïna disminueix progressivament, cosa que pot provocar rigidesa, dolor o desgast articular.
Per aquest motiu, incorporar aliments que aportin col·lagen o que ajudin a estimular-ne la producció pot ser útil per mantenir la mobilitat i prevenir molèsties. A més, el brou d'ossos també aporta minerals com el calci, el fòsfor o el magnesi, nutrients que contribueixen a la salut dels ossos i del sistema musculoesquelètic.
Altres begudes naturals amb efecte protector
A més del brou d'ossos, alguns experts també recomanen batuts elaborats amb ingredients rics en antioxidants i vitamines. Per exemple, combinacions amb fruita, civada o fruits secs poden aportar nutrients que ajuden a reduir la inflamació i reforçar els teixits.
Aquest tipus de begudes naturals poden aportar vitamina C, minerals i compostos antiinflamatoris que contribueixen al manteniment dels cartílags i a la regeneració dels teixits, especialment quan es consumeixen dins d'una dieta equilibrada.
Un complement, no un substitut
Tot i els seus beneficis potencials, els especialistes recorden que aquestes begudes no substitueixen un tractament mèdic ni poden eliminar per si soles els problemes articulars. La clau continua sent mantenir una alimentació variada, practicar activitat física moderada i consultar un professional de la salut davant de qualsevol dolor persistent.
En qualsevol cas, incorporar begudes naturals riques en nutrients pot ser una manera senzilla d'aportar al cos substàncies que contribueixen a mantenir les articulacions en bon estat i a preservar la mobilitat amb el pas dels anys.