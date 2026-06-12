Els quatre factors de risc que provoquen el 99% d'infarts i ictus

El 99% dels infarts, ictus i casos d'insuficiència cardíaca es produeixen a partir de quatre principals factors de risc. Així ho demostra un estudi internacional amb dades de més de nou milions de persones realitzat a Corea del Sur i els Estats Units, que conclou que gairebé tots els participants que van patir un problema cardiovascular greu presentaven prèviament algun factor de risc per sobre dels nivells considerats òptims.
La investigació, publicada el passat setembre al Journal of the American College of Cardiology i liderada per experts de la Universitat Northwestern dels Estats Units i de la Universitat Yonsei de Corea del Sud, ha analitzat durant anys els historials mèdics de més de nou milions d'adults. Els resultats apunten a quatre factors de risc principals.
Els quatre factors de risc principals
Segons la recerca, aquests són la hipertensió, el colesterol elevat, els nivells alts de sucre en sang i el consum de tabac. La investigació va observar que més del 99% de les persones que van patir un infart, un ictus o una insuficiència cardíaca tenien almenys un d'aquests factors abans de l'aparició de la malaltia. No només això, sinó que més del 93% en presentaven dos o més.
A més, la hipertensió va destacar com el factor més freqüent. Més del 93% de les persones que van patir un d'aquests problemes cardiovasculars greu havien tingut la pressió arterial elevada amb anterioritat, fet que reforça la importància de detectar i controlar aquesta afecció.
Segons un estudi publicat a la Revista Espanyola de Cardiologia, la hipertensió és responsable d'unes 46.000 morts cardiovasculars a l'Estat cada any. Concretament, s'estima que aquesta afecció afecta aproximadament un de cada tres adults d'entre 30 i 79 anys, és a dir, prop de 10 milions de persones. La prevalença de la hipertensió en aquesta franja d'edat se situava en el 33% l'any 2019.
La prevenció continua sent clau
Arran dels resultats de la recerca, els investigadors subratllen la importància de la prevenció cardiovascular i del control dels factors de risc modificables. Encara que alguns experts assenyalen que els criteris utilitzats són molt exigents, coincideixen que el missatge de fons és clar: la major part del risc cardiovascular continua estant associada a factors coneguts i potencialment controlables.
Així, mantenir una pressió arterial adequada, controlar el colesterol i la glucosa, i evitar el tabac continuen sent algunes de les mesures més efectives per reduir el risc de patir un infart o un ictus al llarg de la vida.