Per què ignorem els senyals d'infart en dones? La meitat es diagnostiquen tard o malament

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort entre les dones. Concretament, 8,6 milions de dones al món moren cada any per aquest motiu. Tot i això, aquesta continua estant "infrainvestigada, infradiagnosticada i subestimada". Així ho assegura Laura García, infermera i hemodinàmica: "No podem continuar ignorant-ho".
Segons explica l'experta en un article col·laboratiu entre l'associació Women in Global Health (WGH) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), la recerca clínica de les malalties cardiovasculars s'ha centrat històricament en l'home -el que s'anomena biaix androcèntric-, assumint que l'evidència científica és aplicable a tota la població. Això ha originat un "problema fonamental": "Estem aplicant una evidència mèdica que no representa adequadament la meitat de la població, les dones", lamenta García.
Aquesta exclusió és la que ha generat que creguem que les dones no pateixen malalties cardiovasculars. Però no és així, sinó que "la ciència no ha mirat el seu sistema cardiovascular sota la mateixa lupa". En aquest sentit, García recorda que és habitual que, quan les dones acudeixen a urgències amb símptomes compatibles amb un infart, el personal sanitari no ho sospita d’entrada a causa d’aquesta infrainvestigació.
García assegura que això es tradueix en una "realitat dramàtica" a consulta. D'una banda, explica que els símptomes cardiovasculars en les dones són diferents que els dels homes: "en les dones l'infart es pot presentar amb fatiga, nàusees, dolor mandibular, dificultat per respirar o dolor d'esquena". A causa d'això, es calcula que la meitat de les dones que pateixen un infart reben un mal diagnòstic per part dels professionals, o bé són diagnosticades en fases massa avançades.
En la mateixa línia, això també deriva en una percepció errònia i en una manca de conscienciació. "Una enquesta a 8.000 persones va revelar que només el 34% identificava les malalties cardiovasculars com la principal causa de mort en les dones", assenyala García. Per contra, la majoria creia que "el càncer de mama era més letal".
Tres pilars per acabar amb la bretxa de gènere
Segons l'experta, hi ha tres pilars clau a tenir en compte per tancar la bretxa de gènere i "transformar l'estructura de la salut global":
- Trencar amb el model estàndard: aplicar la ciència sota dades específiques segregades per sexe.
- Invertir amb perspectiva de gènere: destinar més recursos concretament a la salut cardiovascular femenina.
- Lideratge femení: incrementar la representació femenina en els llocs de lideratge, ja que això influeix en decisions com quines línies de recerca reben finançament i quines es prioritzen per sobre d'altres.
Amb tot, García conclou que "tancar la bretxa de gènere en la salut cardiovascular no només és una qüestió d'equitat de gènere, sinó una necessitat urgent de salut pública i global. Passar per alt les particularitats del sistema cardiovascular femení és ignorar la meitat de la població mundial".
Font