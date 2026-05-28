El sector en què 3 de cada 10 professionals estan exposats a riscos cancerígens

Un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha revelat que gairebé 3 de cada 10 professionals d'un dels sectors més sol·licitats han estat exposats a factors de risc de càncer durant la seva última setmana laboral a Europa. La recerca, publicada a European Journal of Public Health, ha identificat com a principals riscos la radiació ionitzant, les emissions de motors dièsel i la radiació ultraviolada solar, així com productes químics com el formaldehid i el benzè.
Es tracta dels treballadors del sector sanitari i sociosanitari. La recerca de l'ISGlobal, que s’ha basat en l’Enquesta sobre l’Exposició dels Treballadors de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, també ha detectat diferències de gènere en els nivells d’exposició: "Els homes mostren una prevalença més alta d’exposició (35,7%) en comparació amb les dones (26,1%)”, ha afirmat Muhammad Waseem Khan, investigador d’ISGlobal en el moment de l’estudi i primer autor de la recerca.
I és que l’exposició a factors de risc de càncer al lloc de treball continua sent una causa de malaltia important i prevenible a Europa. Per això, l'estudi ha inclòs 24.402 entrevistes telefòniques realitzades entre 2022 i 2023 a treballadors i treballadores de Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Irlanda i Espanya. Dels participants, 3.041 treballaven en el sector sanitari i sociosanitari, un àmbit que representa aproximadament l’11% de la força laboral de la Unió Europea.
Què provoca càncer en l'àmbit sanitari?
Els resultats han mostrat que el 29,5% dels professionals d’aquest sector van estar exposats almenys a un factor de risc de càncer avaluat durant l’última setmana laboral, mentre que el 7,8% van estar exposats a dos o més. Entre els factors de risc més freqüents s’han detectat la radiació ionitzant (7,4%), les emissions de motors dièsel (6,2%) i la radiació ultraviolada solar (6,1%).
Segons el treball, el personal pot estar exposat a la radiació ionitzant en treballar amb màquines que utilitzen raigs X o radioisòtops; a les emissions de motors dièsel mitjançant l’ús de vehicles impulsats per dièsel; i a la radiació ultraviolada solar a través del treball a l’aire lliure. També s’han registrat exposicions rellevants a productes químics com el formaldehid (5,2%) i el benzè (4,8%).
Pel que fa als nivells d’exposició, el formaldehid (2,3%) i l’òxid d’etilè (2,0%) han estat els agents més comuns en nivells d’exposició elevats. L’estudi també ha identificat exposicions combinades, com les emissions de dièsel juntament amb la radiació solar, o l’exposició simultània a formaldehid i òxid d’etilè.