Aquest és el secret per començar millor el dia, segons un psiquiatra

Per a milions de persones, el primer gest del dia és automàtic, gairebé instintiu: obrir els ulls i agafar el mòbil, ja sigui per apagar l'alarma o "posar-se al dia" de les xarxes socials. Sigui com sigui, el telèfon s’ha convertit en la primera pantalla que molta gent veu cada matí i això, segons el psiquiatra Javier Quintero, pot ser molt perjudicial per al cervell.
“Si mires el mòbil just al despertar, actives el cervell en mode alerta”, explica l’especialista que, segons defensa, els primers minuts del matí són especialment sensibles des del punt de vista neurològic i l’excés d’estímuls pot alterar la manera com afrontem la resta de la jornada. Quintero assegura que, just després de despertar, el cervell es troba en un estat “de calma i molt receptiu”.
Mirar el mòbil suposa, per tant, trencar aquesta tranquil·litat sobtadament amb una allau de notificacions, correus electrònics, xarxes socials i informació digital. Quintero avisa dels perills de l'arribada d'estímuls sobtats de missatges, notícies i xarxes socials i recomana reservar uns minuts sense pantalles abans de començar el dia, ja que aquest petit marge pot influir "molt més del que sembla" en l’estat d’ànim, la concentració i els nivells d’estrès de la resta del dia.
Quatre hàbits per despertar millor
Per evitar aquest impacte, Quintero proposa quatre hàbits senzills per activar el cos i el cervell de manera més natural.
- Primer pas: Despertar-se progressivament, aixecar-se, rentar-se la cara i donar temps al cos perquè passi “del son a estar despert” sense brusquedats
- Segon pas: Exposar-se a la llum natural tan aviat com sigui possible, sortir al balcó, mirar per la finestra o anar a la terrassa ajuda, segons l’expert, a regular el cortisol i el ritme circadiari
- Tercer pas: Incorporar una mica de moviment físic, encara que sigui molt lleu: “Uns estiraments o caminar una mica activa el cos sense generar estrès”
- Quart pas: Dedicar uns segons a ordenar mentalment el dia i pensar què és realment important abans d’entrar en “pilot automàtic"
Per al psiquiatra, evitar el mòbil durant els primers minuts del matí “no és perdre el temps”, sinó una manera d’ajudar el cervell a arrencar d’una forma menys reactiva: “Aquest petit marge al despertar marca molt més del que sembla com serà la resta del teu dia”, conclou.