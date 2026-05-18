Tens el «gen del cafè»? El «superpoder» del 40% de la població que permet beure'n i descansar bé

La norma general diu que no s'ha de beure cafè sis hores abans d'anar a dormir, ja que la cafeïna pot dificultar el descans. Si bé, hi ha una part de la població que és capaç de contrarestar els efectes de la cafeïna i dormir perfectament encara que hagi consumit cafè just abans d'anar al llit.
No és una habilitat que es pugui entrenar i no depèn de cap condicionant extern, com la dieta, l'activitat física o el lloc de residència. Al contrari. És determinada per un gen que té tothom, però només el 40% i el 50% de la població mundial té una variant que fa que actuï prou ràpidament per ser efectiu en pocs minuts, segons les estimacions disponibles.
Es tracta del gen CYP1A2, conegut popularment com "el gen del cafè", que codifica un enzim present en diversos medicaments i aliments en quantitats molt reduïdes que accelera la metabolització de la cafeïna. Aquest enzim permet desintoxicar i eliminar la cafeïna de l'organisme.
Així ho va explicar la científica Sandra Ortonobes, conductora del pòdcast de divulgació científica La Hiperactina. Tal com va dir, una variant del gen CYP1A2 fa que l'enzim sigui més efectiu. "Aquestes persones són metal·litzadores ràpides de la cafeïna i poden dormir bé encara que hagin begut cafè", va detallar.
Els quatre grups de persones que no haurien de consumir cafè
El cafè és, per a molts, un imprescindible del dia a dia. Hi ha qui no pot començar la jornada sense la seva primera tassa, qui el gaudeix com a ritual a mig matí o qui el veu com l’excusa perfecta per quedar amb algú. No és casualitat: el cafè és una de les begudes més consumides arreu del món, i la seva popularitat es deu tant al seu sabor i aroma com als efectes estimulants de la cafeïna, la substància estrella que ens ajuda a estar més desperts i actius.
Ara bé, no tothom se’n pot beneficiar. Tot i que el cafè pot aportar avantatges si es pren amb moderació —com millorar la concentració o fins i tot reduir el risc d’algunes malalties, segons diversos estudis—, hi ha determinats col·lectius que haurien de vigilar-ne el consum o directament evitar-lo.
El primer grup és el de les persones amb trastorns d'ansietat. La cafeïna és un estimulant potent, i això vol dir que pot intensificar símptomes com la inquietud, la irritabilitat o les dificultats per agafar el son. L’Hospital Clínic de Barcelona adverteix que, en aquests casos, el cafè pot fer més mal que bé.
El segon grup és el de les persones amb problemes cardíacs, com ara hipertensió o arrítmies. L’American Heart Association recorda que la cafeïna pot fer pujar la pressió arterial i accelerar el ritme del cor, i això pot ser arriscat per a qui ja té un sistema cardiovascular delicat.
El tercer col·lectiu és el de les persones amb problemes digestius. Si tens gastritis, úlceres o reflux, el cafè pot ser el pitjor aliat: és irritant i estimula la producció d’àcid gàstric, cosa que pot agreujar aquestes molèsties. En aquests casos, les infusions o el cafè descafeïnat poden ser opcions més suaus.
I el quart grup inclou les persones embarassades i les persones grans. L’Organització Mundial de la Salut explica que, en aquests casos, el cos triga més a eliminar la cafeïna de la sang, de manera que els efectes es poden allargar i resultar més intensos. Això no vol dir que no en puguin prendre gens, però sí que caldria reduir-ne la quantitat i consultar amb un professional de la salut.