Què cal saber sobre la salut del fetge després dels 50

A partir dels cinquanta anys arriba una edat en què cal parar especial atenció a la salut i ser conscients de la importància de seguir una dieta equilibrada. És precisament entre aquesta edat i els setanta anys, quan se sol diagnosticar una malaltia del fetge gras, una patologia difícil de detectar que s'ha triplicat en els darrers 10 anys. Segons explica l'Hospital Vall d'Hebron aquesta malaltia es produeix per l'acumulació excessiva de greix dins les cèl·lules hepàtiques, també anomenades hepatòcits.
Segons apunten els experts, les causes poden ser factors metabòlics, hàbits dietètics i d’estil de vida. Alguns exemples serien un consum excessiu d’alcohol, un efecte secundari d'alguns fàrmacs o les circumstàncies derivades de malalties minoritàries com la malaltia de Wilson o a algunes variants d’hepatitis C. La Vall d'Hebron explica que aquesta patologia afecta un 38% de la població mundial i entre el 17 i el 46% dels adults del continent europeu.
Segons apunten els experts, no hi ha una sola manera de detectar aquesta patologia, les estratègies de cribratge es basen en una combinació d'anàlisis de sang, ecografies abdominals o també testos per valorar la rigidesa hepàtica. El fetge gras en les primeres etapes de la vida sol passar desapercebut a les revisions amb el metge i adverteixen que és un mal, en major part, asimptomàtic.
Factors que el provoquen i vies de combatre'l
Una de les causes de l'augment d'aquesta afecció podria ser l'increment del percentatge de persones obeses, un sobrepès que es vincula al sedentarisme i al menjar porqueria, de baix cost i fàcil preparació. Per combatre aquesta malaltia es recomana seguir una dieta saludable, fer exercici habitualment, evitar beure alcohol i perdre pes en cas que ho recomani el metge. "Aquestes modificacions poden ajudar a reduir l'acumulació de greix al fetge, millorar la sensibilitat a la insulina i reduir el risc de complicacions hepàtiques", exposen des de l'Hospital Vall d'Hebron.