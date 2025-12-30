Els ous d'aquest color són més cars que la resta, però no més bons

T'has preguntat mai per què hi ha ous de diferents colors? Uns són més blancs, d'altres marrons, i d'altres fins i tot blavosos. Realment determina, però, que siguin de més qualitat o que tinguin un valor nutricional més alt? La resposta és no.
La realitat és que el color de la closca depèn de la raça de la gallina que el pon, i que això no determina ni la frescor ni el seu contingut nutricional. En efecte, els ous blancs i els marros poden oferir els mateixos beneficis alimentaris. La diferència de color, per tant, no indica la qualitat del producte.
L'organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assenyala que la diferència principal rau en la genètica de la gallina. Així, les aus amb plomatge i lòbuls auriculars clars acostumen a pondre ous blancs, mentre que les que tenen plomatge rogenc o marró en generen de marrons. Es tracta d'una característica hereditària i que no indica que un ou sigui més natural, més casolà o de més qualitat que un altre. En aquest sentit, la Universitat Estatal de Kansas assegura que "un ou és un ou sense importar el color de la closca". Aquesta només parla de la genètica i la criança de la gallina, però no influeix en el sabor.
Ara bé, hi ha una petita diferència entre els ous blancs i marrons, i és el preu. Generalment, els ous marrons són més cars que els blancs, però no pas pel seu valor nutricional, com ja s'ha dit. Segons l'OCU, la diferència es deu a factors de producció: les gallines que ponen ous marrons acostumen a ser més grans. Això fa que aquestes mengin més, de manera que els costos de criança són més alts i, en conseqüència, el preu final del producte també.
D'altra banda, els consumidors d'alguns mercats europeus també els prefereixen, i això també n'eleva el cost. En ser més demanats, els productors els poden vendre a un preu més alt.
I el color del rovell influeix?
El color del rovell d'ou depèn de l'alimentació de la gallina, i tampoc diu res de la qualitat del producte. Segons un estudi de la Universitat d'Illinois, els ocells que s'alimenten de plantes verdes o consumeixen blat de moro groc o alfals solen produir rovells més foscos; mentre que les que s'alimenten amb pinsos clars en generen de més clars.
En tot cas, independentment del seu color, aquesta part de l'ou és una bona font de nutrients en tots els casos, ja que conté vitamines A i D, ferro, calci i greixos saludables.