Aquestes són les millors truites de patates del supermercat, segons l’OCU

La truita de patates és un menjar recurrent, ideal per a qualsevol ocasió, senzill i barat. Tot i això, hi ha vegades a preparar-la pot comportar una inversió de temps de la qual no es disposa i, per aquest motiu, molta gent recorre a l'opció de les truites de supermercat. Aquesta genial idea és també molt senzilla de preparar, ja que la truita ve cuinada i llesta per menjar, només cal escalfar-la al microones, a la paella o al forn durant 5 o 10 minuts.
Per als més atrevits i ansiosos, inclús es pot menjar freda i sense escalfar! Això sí, cal saber quina és la millor opció d'entre totes les que ens ofereixen els supermercats si volem sorprendre els nostres amics o familiars amb una bona truita. Per aquest motiu, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet públic aquest 2026 un nou informe sobre les millors truites de patates que es venen en supermercats.
Quines són?
El resultat de l'estudi fet per l'OCU és poc encoratjador, ja que 22 de les 33 truites analitzades no superen la prova de qualitat. L’avaluació de l'estudi es basa en un tast realitzat per un grup de cuiners professionals, que han coincidit a assenyalar mancances habituals com una textura massa farinosa, poca suculència, patates excessivament dures i una escassa harmonia entre l’ou i la resta d’ingredients, sobretot en les versions amb ceba.
Tot i aquestes deficiències, l’OCU no ha detectat problemes greus en l’apartat nutricional. Les truites examinades aporten, de mitjana, 165 quilocalories per cada 100 grams i obtenen una qualificació C en l’escala Nutriscore. Amb tot, els experts han advertit que alguns productes superen l’1% de sal i que en determinats casos s’hi han trobat fins a sis additius. Entre aquests, destaca el benzoat de sodi (E211), un conservant que pot provocar reaccions al·lèrgiques i que, segons diversos estudis, podria estar relacionat amb episodis d’hiperactivitat infantil.
Amb o sense ceba?
L’estudi diferencia entre les truites amb ceba i les que no en porten, amb l’objectiu d’orientar millor els consumidors segons les seues preferències. En el cas de les truites amb ceba, la millor valorada és la de Mercadona (6,54 €/kg), tot i que conté l’additiu E211, que es recomana no consumir de manera habitual. Com a opció alternativa sense aquest conservant, l’OCU destaca la truita del Dia (4,65 €/kg).
Pel que fa a les versions sense ceba, la millor puntuació l’obté la Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg), que també presenta una qualitat sensorial elevada, però incorpora l'E211. Com a opció més saludable , l’informe recomana la truita sense ceba d’Alcampo (4,48 €/kg), que n’està lliure d'aquest additiu.
L’anàlisi inclou també diverses advertències importants. En primer lloc, l’OCU recorda la necessitat d’escalfar aquests productes abans de consumir-los, tal com indiquen les instruccions de l’etiquetatge, amb només tres excepcions, entre les quals hi ha la de Mercadona. Sobre les marques que cal evitar al supermercat, s'ha de tenir en compte que l'OCU ha denunciat davant les direccions generals de Consum i Salut Pública de la Junta d’Andalusia les truites de Casero y Nature, que no especifiquen el percentatge de patata.