Ni la cansalada ni la mantega, aquest és l'aliment més perillós per al cor

Per tenir una bona salut cardiovascular, cal tenir diversos aspectes en compte, com ara gaudir d'una bona activitat física i fugir del sedentarisme o descansar les hores recomanades. A banda, l'alimentació és un altre aspecte clau a tenir present. En aquest sentit, cal anar més enllà de vigilar el greix de la carn o substituir la mantega. Sento Segarra, farmacèutic i divulgador, assegura que el risc real per al cor no prové necessàriament de la cansalada o la carn roja, sinó de productes industrials que sovint passen desapercebuts.
L'expert alerta que l’element més nociu per al sistema cardiovascular és un producte ultraprocessat i altament manipulat. Segarra afirma que és "molt inflamatori per a les artèries" i destaca la manca total de nutrients essencials en la seva composició: "Està tan refinat que no conté antioxidants ni cap protecció natural". És aquesta falta de nutrients la que provoca que el cos reaccioni malament cada vegada que en mengem.
Es tracta dels olis de llavors refinades –soja, blat, colza, gira-sol–. Aquests greixos vegetals són omnipresents en la indústria alimentària actual, ja que els trobem en les salses preparades per a amanides, la maionesa, els productes fregits i la majoria dels ultraprocessats que omplen els prestatges dels supermercats, sovint sota el paraigua genèric d'"olis vegetals".
En lloc de ser metabolitzats i eliminats ràpidament, els components que porten aquests olis s'integren en l'estructura mateixa del cos. El farmacèutic adverteix que el perill radica en la seva persistència, ja que "s'incorpora a les membranes cel·lulars, al cervell i als òrgans". A més, el procés de depuració és extremadament lent. Segarra explica que "el cos pot tardar entre un any i mig i tres anys fins a eliminar-lo".
La conclusió que Segarra exposa és clara: "Quan penses que estàs evitant el que és perillós perquè no menges ni cansalada ni mantega, resulta que...". Sense arribar a acabar la frase, el farmacèutic alerta que potser t'estàs exposant a un risc encara més alt consumint aquests productes altament industrials.
La pitjor beguda per al fetge
En un altre vídeo publicat a xarxes pel mateix expert, Segarra també posa a sobre la taula que la pitjor opció per al nostre fetge no són ni els refrescs ensucrats ni les opcions més habituals com la cervesa o el vi, sinó una beguda molt més específica i potent: els licors forts. En aquest sentit, detalla que, en ingerir aquest tipus de begudes, aquest òrgan es veu obligat a prioritzar la seva eliminació per sobre de qualsevol altra funció. "Cada cop que el prens, el teu fetge entra en mode emergència, perquè ha de descompondre un producte altament tòxic". Es tracta de l'acetaldehid. Aquest compost és el resultat metabòlic de l'alcohol i actua com un verí directe per a aquest òrgan.