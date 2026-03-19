Un metge assenyala els aliments que no han d'anar mai a la nevera: «Ni tomàquets ni cebes»

Quins elements han d'anar sí o sí a la nevera? No hi ha un criteri únic per fer la selecció. Algunes persones opten per posar-ne molts dins la nevera per falta d'espais en calaixos de la cuina. D'altres creuen que és millor només posar el just i necessari dins la nevera. És cert, però, que hi ha certs aliments que han de conservar-se a temperatura ambient, ja que és la millor manera de mantenir el gust i la qualitat. Per posar una mica d'ordre dins la infinitat de formes de conservar aliments, el doctor David Céspedes, un metge especialitzat en envelliment, ha elaborat una guia a través del seu canal de TikTok on indica quins elements sí que poden anar dins la nevera i quins no.
Les primeres respostes són molt contundents: "Ni tomàquets, ni cebes, ni alls". Amb la ceba és menys habitual, però els tomàquets és molt comú voler-los conservar dins la nevera. El doctor Céspedes, però, es mostra molt contundent. En el cas de la ceba, l'expert només recomana conservar-la en fred si ja està tallada. És a dir, si n'ha sobrat una mica d'una recepta anterior, sí que és bo mantenir-la en fred. Un altre dels aliments prohibits a la nevera és la patata: "Mai a la nevera", exclama el doctor Céspedes, que fa extensiva la recomanació als plàtans.
En canvi, un dels aliments que sí que poden estar tant dins de la nevera com fora són les pomes. L'expert recomana mantenir-les fora, però en cas que vulguem que ens durin més sí que és bona idea posar-les dins la nevera. El mateix passa amb els alvocats. En cas que siguin madurs, el doctor Céspedes apunta que es poden mantenir fora, però en cas de tenir-los oberts és molt millor mantenir-los en fred per evitar que s'oxidin.
Els aliments que sí que han d'anar a la nevera
Segons l'expert, sí que hi ha alguns elements que han d'anar peti qui peti dins la nevera. En el cas de les fruites, el doctor destaca especialment les cireres i les maduixes, dos aliments que no es poden conservar a temperatura ambient, ja que perden algunes de les seves propietats nutritives. L'expert també afegeix que les amanides sempre han d'anar dins la nevera per conservar-se en fred. Per últim, també és imprescindible que els ous es mantinguin dins la nevera.
El doctor Céspedes ha elaborat aquesta guia de recomanacions per conservar millor els aliments i garantir-ne les seves propietats i els valors nutritius. Malgrat que seguir aquesta guia és la forma òptima de conservar fruites i verdures -i altres productes- a la nevera, cadascú és lliure de seguir les recomanacions i decidir si vol posar aquests aliments a la nevera o no.