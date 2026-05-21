Les begudes ensucrades, en termes generals, no són bones per a la salut, és un dels consensos dels metges i especialistes en nutrició. No tot el sucre actua igual dins del cos. Aquesta és precisament una de les conclusions principals d'un estudi recent publicat a la revista Advances in Nutrition, que apunta que el sucre consumit en format líquid -especialment en refrescos- té un efecte metabòlic més perjudicial que el sucre present en aliments sòlids.
La recerca, basada en dades de més de mig milió de persones, relaciona el consum habitual de refrescos i altres begudes ensucrades amb un augment del risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Els investigadors també van observar aquesta relació en alguns sucs de fruita, tot i que amb matisos importants.
L'estudi destaca que els sucs naturals continuen sent preferibles als refrescos ultraprocessats. Tot i contenir sucre, aporten vitamines, antioxidants i nutrients presents a la fruita original. Ara bé, els experts insisteixen que això no significa que siguin innocus. Quan la fruita es transforma en suc, perd gran part de la fibra, un element clau perquè l'absorció del sucre sigui més lenta. Per això, els especialistes remarquen que la fruita sencera continua sent la millor opció. Tot i això, si es comparen només les begudes ensucrades, els sucs naturals serien l'alternativa menys perjudicial per a la salut.
Aquesta diferència també té a veure amb la manera com es consumeixen aquestes begudes. Mentre que menjar fruita sencera acostuma a requerir més temps i genera sensació de sacietat, els refrescos i sucs es poden ingerir molt ràpidament i en grans quantitats. Això facilita una ingesta elevada de sucre gairebé sense percebre-ho, especialment en el cas de les begudes que es consumeixen habitualment durant els àpats o entre hores.
El problema del sucre líquid
Els autors expliquen que el cos absorbeix el sucre líquid molt més ràpidament. Això provoca pics de glucosa més intensos i altera la resposta metabòlica de manera diferent que els aliments sòlids, que acostumen a contenir fibra, greixos o proteïnes que frenen aquesta absorció. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa anys que recomana limitar el consum de refrescos i altres begudes ensucrades. Diversos països han aplicat impostos específics sobre aquests productes per intentar reduir-ne el consum, especialment entre infants i adolescents. El missatge dels investigadors és clar: si es tracta d'escollir, la fruita sencera és millor que el suc, i el suc natural és preferible als refrescos ensucrats.
Font: Impact of the orange juice fruit matrix on postprandial glycemia: A crossover randomized trial in healthy young men with post hoc analysis of interindividual response variability. Nutrition & Metabolism.