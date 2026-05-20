El «test del dictat»: la prova que pots fer a casa per identificar si tens deteriorament cognitiu

Escriure a mà requereix una combinació de motricitat fina i un conjunt complex d'habilitats mentals, com ara seleccionar, organitzar i interpretar informació sensorial, cosa que la converteix en una tasca cognitivament exigent. A causa d'aquesta alta demanda cerebral, pot ser un indicador de deteriorament cognitiu, especialment amb l'edat. I és que, a partir d'un cert punt, l'escriptura sol tornar-se més lenta i irregular.
Per això, un equip d'investigadors de la Universitat d'Évora, a Portugal, ha examinat si diferents característiques de l'escriptura a mà, incloent-hi la velocitat i l'organització dels traços, difereixen entre les persones grans que mostren signes de deteriorament cognitiu i les que no. I si, per tant, podrien servir com a eina de diagnòstic, tal com expliquen en una publicació a la revista Frontiers in Human Neuroscience.
"Escriure no només és una activitat motora, és una finestra cap al cervell", comenta la doctora Ana Rita Matias, autora principal de l'estudi i professora adjunta del Departament d'Esport i Salut de la Universitat d'Évora. En aquest sentit, han descobert que els adults grans amb deteriorament cognitiu presenten patrons distintius en la sincronització i organització dels moviments d'escriptura. Les tasques que impliquen una exigència cognitiva més gran han demostrat que el deteriorament cognitiu es reflecteix en l'eficiència i la coherència amb què s'organitzen els moviments d'escriptura al llarg del temps.
En què consisteix la prova?
Així, l'equip es va proposar determinar si el procés d'escriptura podria proporcionar indicadors de deteriorament cognitiu més primerencs i sensibles que les puntuacions de les proves o els resultats finals, que són les mesures que se solen analitzar a les avaluacions tradicionals. L'estudi va incloure 58 adults grans, d'entre 62 i 92 anys, residents a residències de gent gran. Trenta-vuit participants havien estat diagnosticats prèviament amb algun tipus de deteriorament cognitiu.
Els dos grups van fer dos tipus de tasques utilitzant un llapis digitalitzador en què se'ls va demanar que dibuixessin 10 línies horitzontals en 20 segons i que fessin almenys 10 punts al paper durant el mateix lapse. La tasca de velocitat d'escriptura va consistir a anotar dues oracions de complexitat variable, que es mostraven a una targeta o es dictaven, respectivament.
Al grup amb deteriorament cognitiu, dos predictors, el temps d'inici i el nombre de traços, van resultar significatius per a l'oració més curta de la tasca del dictat. Per a l'escriptura més complexa, tres predictors, la mida vertical, el temps d'inici i la durada; van ser significatius. Això podria apuntar que no totes les característiques de l'escriptura reflecteixen la cognició de la mateixa manera.
"La sincronització i l'organització dels traços estan estretament lligats a la manera com el cervell planifica i executa les accions, cosa que depèn de la memòria de treball i el control executiu", explica Matias. A mesura que aquests sistemes cognitius es deterioren, diu, l'escriptura es torna més lenta, fragmentada i menys coordinada, mentre que altres característiques poden romandre relativament preservades, especialment en les primeres etapes del deteriorament cognitiu.