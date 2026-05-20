La segona Pasqua, també coneguda com a Pasqua Granada, és la festa cristiana que se celebra cinquanta dies després del Diumenge de Pasqua i sempre cau en dilluns. Enguany, el 25 de maig. Pel que fa al calendari laboral, però, es tracta d'un festiu d'elecció municipal i, per tant, s'aplica de manera desigual a Catalunya.
Els municipis poden decretar festius propis i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) recull la llista dels que han decidit fer-ho el 25 de maig de 2026. Més de 150 ajuntaments han incorporat la segona Pasqua com a festiu local i, per tant, les empreses que hi estiguin instal·lades han d'adaptar-s'hi, de la mateixa manera que els centres educatius.
És el cas d'algunes de les principals ciutats del país, com Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat, però no d'altres com Girona, Tarragona i Lleida. A la taula següent, es pot consultar municipi per municipi i també per comarques, de manera que puguis comprovar si t'afecta o no.
Què se celebra a la segona Pasqua?
La segona Pasqua combina un origen clarament religiós amb velles arrels agrícoles i tradicions populars úniques molt arrelades a Catalunya. Des del punt de vista cristià, commemora la Pentecosta, el dia en què l'Esperit Sant se li va aparèixer als apòstols i a la verge Maria.
Si bé, molt abans del naixement del cristianisme, el món romà i el jueu ja celebraven festes en aquesta època de l'any. De fet, el terme de Pasqua Granada té un origen molt lligat a la pagesia i a la natura. Es diu "granada" perquè coincideix amb el moment de la primavera en què els camps de blat, els fruits i les flors comencen a madurar i a "granar" (fer-se grans).
En un inici, era una festivitat estacional per donar gràcies pel caliu, la fertilitat de la terra i la proximitat de la collita. A Catalunya, s'aprofita el pont per fer diverses celebracions com la dels Cors Mutus, aplecs i fontades o festes majors històriques com la de Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa.