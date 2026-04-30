Canvia el municipi més ric de Catalunya: el nou poble amb una renda més alta

Alella s’ha situat per primera vegada com el municipi de Catalunya de més de 1.000 habitants amb el nivell de renda per càpita més elevada, 35.425 euros l’any 2023 segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El segueixen Matadepera, Sant Just Desvern i Cabrils tots ells amb unes rendes per habitant que superen en més d’un 50% la mitjana catalana, que és de 20.789 euros també l’any 2023. A l’altre extrem del rànquing se situen municipis com Salt, amb 13.633 euros per habitant, Lloret de Mar, amb 14.009 euros, o Castelló d’Empúries, amb 14.136 euros, tots tres amb rendes per habitant un 70% per sota de la mitjana del país.
En relació amb l’any anterior, pràcticament tots els municipis estudiats (en concret, 464 dels 470) han registrat un augment de la renda familiar disponible bruta per habitant (renda per habitant), i en el conjunt de Catalunya ho ha fet en un 8,5%. Destaquen Alella i Montferrer i Castellbó, tots dos amb augments de la renda per habitant per sobre del 30%, seguits de Cabrils; Amer; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, i Vilanova del Vallès amb augments per sobre del 20%. De fet, la renda només ha disminuït a sis municipis: Cabra del Camp, Quart, Corbera d'Ebre, Navata, Mediona i Mont-ras.
Augments a totes les comarques, encapçalades per l’Alt Camp
La renda per habitant augmenta a totes les comarques el 2023 i l’Alt Camp és la comarca on més s’ha incrementat (12,8%), seguida de tres comarques amb un increment superior al 10%: el Barcelonès (10,9%), el Solsonès (10,7%) i l’Alt Urgell (10,4%. A l’altre extrem se situen el Montsià (5,9%) i el Baix Penedès (5,1%).
El Barcelonès, amb 23.632 euros, continua sent la comarca catalana amb la renda familiar disponible bruta per habitant més elevada l’any 2023, i supera en un 13,7% la mitjana catalana. La segueixen les comarques del Vallès Occidental (21.314 euros), el Baix Llobregat (21.188), el Garraf (20.950) i el Maresme (20.916). A l’altre extrem, hi ha 7 comarques amb un nivell de renda inferior al 80% de la mitjana catalana, concretament el Priorat (16.611 euros), el Baix Ebre (16.459), l’Alt Urgell (16.310), l’Alt Empordà (16.222), la Noguera (16.203), la Terra Alta (16.072) i el Montsià (15.287).
L’Idescat publica per primera vegada informació de la renda per habitant del Lluçanès, comarca creada l’any 2023 i que s’estrena en aquesta estadística amb una renda per habitant de 20.082 euros, un 3,4% per sota de la mitjana catalana.
Els principals ingressos de les famílies
Les rendes salarials són el principal ingrés de les famílies a tots els municipis i representen el 60,8% dels principals recursos de les famílies de Catalunya, mentre que els ingressos procedents de beneficis empresarials representen el 18,8% i els derivats de les prestacions socials el 20,4%. Però l’anàlisi de la distribució dels recursos mostra diferències entre els municipis.
En el cas dels municipis amb més renda per habitant, les proporcions de remuneració d’assalariats són força més elevades que en els municipis amb menys renda, i al contrari passa amb les prestacions socials, on els municipis de rendes baixes tenen percentatges més elevats d’ingressos procedents de prestacions socials. Ho il·lustren els dos extrems oposats d’aquesta estadística: a Salt, les prestacions socials suposen més del 20% de la renda mitjana, mentre a Alella tot just superen el 15%.