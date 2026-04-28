Catalunya tindrà plans urbanístics adaptats als municipis rurals

El Govern ha acceptat la demanda que els municipis rurals li van fer dissabte passat i adaptarà les eines i exigències de plantejament urbanístic per als municipis més petits de Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimarts que el Consell Executiu aprovarà durant el mes de maig un decret llei per a crear un pla d'ordenació urbanística municipal (PUOM) específic per als ajuntaments més petits, que pugui contenir les eines de gestió urbanística adaptades per al món rural.
“És una reforma urbanística perquè el PUOM s’adapti a les diferents realitats. No es pot exigir el mateix nivell de planejament i gestió a un municipi de 200 habitants que a una ciutat”, ha sentenciat la consellera. D’aquesta manera, els municipis amb menys de 2.000 habitants podran regir-se sota aquest nou PUOM, que també contemplarà mesures per a afavorir i facilitar la rehabilitació de cases rurals i masies.
La decisió s’ha pres aquest dimarts, després que dissabte passat Eines de Repoblament Rural, el lobby que agrupa mig miler d'alcaldies de Catalunya, pressionés per tancar la reforma de la llei d'urbanisme per adaptar-la a la realitat dels municipis rurals. El lobby reclamava un canvi de normativa que faciliti el desenvolupament de projectes d'habitatge, així com una major autonomia de la gestió municipal.
Segons ha explicat la consellera, el nou pla d’ordenació urbanística farà més àgil tant l’emissió com la tramitació d’informes, especialment els vinculats a les avaluacions ambientals i documentals. També facilitarà la rehabilitació de cases rurals i masies que, per les dificultats urbanístiques i les limitacions per admetre usos residencials, productius o socials, acabaven abocades a la degradació o la ruïna.