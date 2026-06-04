Dues dones catalanes reben el premi a la innovació de la Unió Europea

La Comissió Europea ha anunciat les tres guanyadores i les sis finalistes de la dotzena edició del Premi de la Unió Europea (UE) a les Dones Innovadores. Entre elles hi ha dues catalanes, Judit Camargo, fundadora i directora general de Roka Furadada, i Judit Giró, fundadora de The Blue Box. Aquest guardó reconeix les contribucions revolucionàries de les empresàries les innovacions de les quals impulsen el progrés i reforcen la competitivitat d'Europa en l'economia global.
El premi mostra els èxits destacables de les guanyadores i finalistes en tres categories. Camargo ha quedat tercera en la categoria Dones Innovadores, que ha guanyat la ucraïnesa Katerina Spranger, fundadora i directora general d'Oxford Heartbeat. En aquesta categoria, el premi econòmic per a la guardonada és de 50.000 euros. La segona classificada, tal com s'ha anunciat en un acte aquest dijous des de Brussel·les, ha estat l'alemanya Elena Heber, cofundadora i directora executiva de HelloBetter.
Els organitzadors dels guardons destaquen que Roka Furadada "combat l'amenaça creixent" del càncer de pell amb ingredients cosmètics ecològics d'alta protecció davant dels raigs ultraviolats, "alhora que protegeix els ecosistemes marins".
Giró sobresurt en la categoria d'emergents
Per altra banda, Giró ha quedat segona en la categoria Innovadores emergents, que ha guanyat la belga Marta Oliveira, cofundadora i directora general d'operacions d'Atmos Space Cargo. Tenint en compte que ha quedat segona, aquest premi va acompanyat de 30.000 euros.
En aquest apartat, la tercera classificada ha estat la suïssa Carin Lightner, cofundadora i directora general d'Enantios. Tal com expliquen des de la Comissió Europea, The Blue Box desenvolupa un test d'orina no invasiu per millorar la detecció precoç del càncer de mama, especialment per a dones amb accés limitat als mètodes tradicionals de cribratge.