Salellas acusa Junts de «donar ales» al PSC i Aliança amb la marxa del govern de Girona

"Junts dona ales al PSC i a Aliança Catalana de cara als pròxims mesos": aquest ha estat el missatge que ha enviat Lluc Salellas després que els juntaires hagin abandonat el govern de Girona. L'alcalde de la ciutat considera que la decisió comunicada per Gemma Geis és un "error" que ha atribuït a les enquestes i a la "desubicació" del partit a escala nacional. "Aquells que defensen una ciutat catalanista, cohesionada i amb drets, avui reben una mala notícia", ha afegit Salellas. L'alcalde espera que ERC no segueixi els passos de Junts i ha estès la mà als republicans per continuar el que ha considerat un govern compromès amb la llengua catalana i contrari a la societat trencada que vol l'extrema dreta. "Som la millor garantia d'un govern que no depèn de Madrid", ha dit en referència al PSC, guanyador de les eleccions del 2023.
El líder de Guanyem ha escenificat l'oferta a ERC per continuar governant plegats amb una frase molt clara: "Sociològicament Girona és independentista i progressista, així que un govern independentista i d'esquerres representa la majoria de la ciutat". Salellas ha explicat que prepara una reorganització de les regidories per substituir els regidors de Junts, als quals ha agraït la feina feta, i ha detallat que els canvis es faran efectius abans del 31 de juliol, abans del període de vacances. Ha lamentat que es trenqui la unitat estratègica i "nítidament independentista" però s'ha mostrat convençut que, malgrat governar ara en minoria, seran capaços d'arribar a acords amb l'oposició, on ara hi haurà Junts, a més del PSC, el PP i Vox.
Salellas ha recordat que tenen un full de ruta de govern amb 64 punts que s'estan complint. Ha defensat que fins ara han desencallat l'habitatge públic i assequible a la ciutat, que han posat límits als pisos turístics i a l'expansió turística de la ciutat, que han multiplicat el transport públic o que han pacificat els carrers entre altres avenços. Encara en aquesta línia, considera que es pot mantenir la feina compartida entre Guanyem i ERC i ha demanat que continuïn sent referents pels partits d'esquerra independentista a nivell nacional. Salellas, en un últim missatge cap a Geis, ha dit que ha exercit el lideratge que la líder de Junts li va demanar i ha reiterat que no hi ha cap element en les últimes setmanes que justifiqui el trencament.
Geis promet una "oposició responsable"
"Farem oposició responsable", ha remarcat Geis en una compareixença durant el matí que ha servit per clarificar els termes del trencament. "Volem continuar sumant per la ciutat", ha apuntat la fins ara vicealcaldessa, que ha lamentat que hi ha carpetes promogudes pel seu partit que s'han anat "endarrerint". "La figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament, és molt personalista", ha remarcat la candidata de Junts a les properes eleccions. S'ha referit al pla d'asfalt, que "no té terminis", i a altres qüestions que "no es compleixen" malgrat la seva insistència. "No hi ha resultats. Hem anat denunciant que s'han de prendre mesures", ha indicat Geis, crítica amb la gestió del calendari.
Aquest cap de setmana, l'exconsellera de Recerca i Universitats -un dels fitxatges que va fer Puigdemont quan va posar en marxa Junts per Catalunya la tardor del 2017, ja des de l'exili- va donar pistes de la ruptura en un article publicat al diari El Punt Avui. "Se'ns ha acabat la paciència", va determinar Geis, "Governar és prioritzar, liderar equips, omplir llibretes, tancar carpetes, fer seguiment, tenir quadres de comandament i no deixar que els problemes s’enquistin ni generar falses expectatives. Governar és saber què és urgent, què és important i què no pot esperar més. I aquí és on se’ns ha acabat la paciència", va assenyalar la cap de files de Junts a Girona, un dels feus perduts el 2023.
Girona és una plaça especialment rellevant per a Junts, que la va governar entre el 2011 i el 2023. Qui va arribar al poder fa quinze anys va ser Carles Puigdemont, que durant una etapa li va fer oposició als socialistes, tradicionalment els encarregats d'ostentar el poder a la ciutat. La capital gironina és la ciutat més important que té un consistori en mans de la CUP, tenint en compte que els anticapitalistes són el principal element dins la candidatura. Ara, Salellas haurà de gestionar en minoria el tram final de la legislatura, perquè només li quedarà el suport d'ERC dins de l'executiu municipal. Camí de les eleccions de la primavera de l'any vinent, les cartes a Girona estan més marcades que mai.