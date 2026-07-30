Acord de Salellas i ERC amb el PSC per aprovar el nou cartipàs de Girona

El govern municipal de Girona, integrat per Guanyem i ERC, aprovarà aquest divendres el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran en la votació del ple extraordinari, després d'arrencar cinc acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que els supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. El pacte contempla la "màxima protecció" del parc Jordi Vilamitjana "en la línia de l'acord adoptat a la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat" on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte.
També contempla la cessió al Ministeri de Cultura els terrenys de Fontajau, per tal que es pugui construir definitivament el nou Arxiu Històric Provincial, així com la cessió de l’edifici de l’antic convent de Sant Josep a l’Ajuntament. En tercer lloc, s'ha acordat buscar alternatives viables per tal que el Cinema Truffaut, conjuntament amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema, "conservi la idiosincràtica que l’ha convertit en un referent nacional de la programació cinematogràfica en versió original" A més, l'acord reforça la via de revisar el model de gestió iniciada per decret d'alcaldia arran de l'adjudicació del passat mes de juny.
En relació amb la neteja de la ciutat, el govern municipal i el PSC han acordat que l'Ajuntament intensificarà el control polític i tècnic sobre el compliment de les obligacions de l'empresa concessionària i que "informarà periòdicament d'aquest control els grups municipals". En la mateixa línia, el pacte contempla iniciar els treballs per a preparar el nou contracte de neteja, previst pel 2030, que "ha de servir per superar les limitacions del contracte aprovat el 2022".
El cinquè punt fa referència a la necessitat de desenvolupar la tercera fase de la transformació del carrer de la Creu, en el tram entre el carrer de Barcelona i el carrer del Migdia. Una actuació que consistirà a eliminar les illetes situades a la calçada per millorar així l’ordenació de la mobilitat, la seguretat, la fluïdesa del trànsit i l'accessibilitat. La intervenció servirà també per donar continuïtat al projecte iniciat i consensuat amb els agents veïnals, socials i econòmics del barri a través del procés participatiu.
Un pacte que arriba després de la sortida del govern de Junts, amb qui Guanyem i ERC han mantingut converses, però fonts consultades assenyalen que no s'ha pogut arribar a un acord, atès que les exigències de Junts -control del padró i que no es limités el nombre de botigues de bicicletes- eren propostes allunyades des d'un punt de vista ideològic.
Salellas celebra l'acord
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha celebrat l'acord amb el PSC i ho considera "necessari per a reorganitzar el funcionament del govern arran de la sortida de Junts". Salellas s'ha tornat a mostrar obert a tirar endavant acords amb la resta de grups municipals. Pel que fa al tinent d'alcaldia, Quim Ayats, ha ressaltat que la realitat actual de Girona "requereix, més que mai, capacitat de diàleg, compromís i generositat per part de tothom".
Per la seva banda, la portaveu del PSC, Bea Esporrín, ha assenyalat que s'ha aconseguit "un cartipàs més ordenat i auster per facilitar salvar el parc Jordi Vilamitjana, construir l’Arxiu Històric a Girona, recuperar la fortalesa del Truffaut com a projecte cultural gironí, aportar les millors solucions al problema de la neteja i arreglar el carrer de la Creu".