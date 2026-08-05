ERC expedienta l'alcaldable a Girona per un àudio filtrat amb un influencer ultra

Nou terratrèmol polític a Girona, ara amb ERC al centre. Marc Puigtió, alcaldable del partit a la ciutat, s'ha vist envoltat per la polèmica després que un influencer ultra hagi filtrat un àudio en què el candidat republicà treu pit d'haver "fet fora" els dirigents del partit a la ciutat. El procés de tria de Puigtió, que va vehicular la candidatura a través d'una plataforma anomenada Moviment Gironí, va estar ja marcada per la polèmica després que guanyés les primàries per un sol vot, que va ser declarat nul en detriment de l'altre candidat. Després de recórrer el procés als òrgans interns, finalment la direcció de la federació gironina va dimitir en bloc.
En els àudios filtrats, Puigtió explica a l'influencer ultra Travis Gómez (@girona_perduda) que la seva intenció era "fotre'ls fora a tots", "quedar-se Esquerra" i poder fer servir els seus drets electorals per concórrer com a candidat a les eleccions municipals del 2027. Puigtió, segons es després de l'àudio filtrat per Gómez, li ofereix informacions dels actuals regidors d'ERC a canvi que no l'ataqui. "No et posis amb mi perquè et puc passar coses interessants", demana Puigtió a aquest influencer ultra, que comparteix missatges constants contra l'actual govern municipal o que es referia a la crisi a Ceuta com l'arribada de "moros a la costa".
Una d'aquestes informacions que Puigtió ha filtrat a Gómez tenen a veure amb "l'Àdam", que probablement és el regidor Àdam Bertran. "Acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia allà; sí que té temps de comprar escoles però està de baixa a l'Ajuntament", diu Puigtió. I efectivament, tant Bertran com Raquel Rubio estan de baixa de l'Ajuntament des de fa uns mesos i només s'incorporen en moments puntuals, com als plens municipals. El tercer regidor, Quim Ayats, que va ser candidat el 2023, ja va anunciar que no es presentava a la reelecció i que s'apartava de la primera línia política.
En un altres dels missatges a l'àudio, Puigtió deixava clar que el procés per ser candidat d'ERC no estava sent fàcil. "Al paper que passo surt ERC perquè m'han de pagar la festa", deia Puigtió a l'influencer ultra. I assegurava que tenia la gent d'ERC a Girona enfada perquè no volia que cap d'ells l'acompanyés a l'Ajuntament a partir del 2027. També donava algun altre detall com que encara no tenia el control de les xarxes socials dels republicans a Girona però que a la llarga ho acabaria aconseguint.
Puigtió es disculpa amb la militància
Davant la crisi generada, Puigtió ha enviat una carta a la militància del partit a Girona en què admet els fets i es disculpa per unes converses de fa mesos que lamenta que han estat editades i retallades, i publicades sense el seu consentiment. Més enllà d'això, admet que els àudios "contenen expressions i plantejaments que no són adequats i que poden haver generat malestar, decepció o desconfiança". "N'assumeixo la responsabilitat sense excuses", afegeix l'alcaldable d'ERC.
Puigtió explica que les converses amb l'ultra intentaven "rebaixar els atacs" que afectaven al partit, però ara admet que no va "calibrar prou bé" ni l'interlocutor ni les conseqüències de parlar-hi. El candidat diu que es posa a la disposició de la militància per "escoltar, parlar i respondre amb transparència" i demana abandonar les confrontacions i no reobrir ferides, sinó "construir i sumar" entre les diferents sensibilitats del partit. "Cal treballar plegats, recuperar confiances i construir una proposta guanyadora", conclou.
Junqueras anuncia un expedient
Si bé tant ERC Girona com la direcció nacional han optat pel silenci, Oriol Junqueras s'ha pronunciat per primer cop aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president republicà ha anunciat l'obertura d'un expedient per "disposar de tota la informació", però ha dit que aquest procediment depèn d'un òrgan autònom del partit i que ha d'evitar pronunciar-se sobre els passos que seguirà aquest procés. En tot cas, Junqueras sí que ha donat la seva opinió sobre les paraules de Puigtió: "És tremendament desafortunat i fora de lloc", per insistir que resoldran el cas amb rapidesa, però sobretot amb garanties.
Un influencer que vol "caçar moros"
L'influencer ultra amb qui Puigtió conversava no és pas un desconegut a la ciutat de Girona. Al maig, Gómez va ser un dels protagonistes d'una sèrie de denúncies per discursos d'odi que van presentar l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats. Els denunciants posaven el focus en una entrevista difosa a través d'un altre perfil d'Instagram durant la qual el responsable de @girona_perduda assegurava que quan s'avorreix es dedica a "caçar moros" i remarcava que ho fa perquè "són delinqüents". Els denunciants sostenien que és una afirmació "delictiva" i que "denigra totalment la comunitat àrab".
Les entitats subratllaven que aquest vídeo havia tingut ressò a les xarxes socials i s'havia compartit nombroses vegades, ampliant el discurs "racista". Les entitats sostenien que és un discurs que incita a l'odi i demanaven a la Fiscalia que obrís diligències i identifiqués i investigués els dos "agitadors". L'Ajuntament de Girona també ha presentat una denúncia i la Generalitat, a través de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, també ha presentat d'ofici una derivació a la Fiscalia especialitzada en delictes d'odi i discriminació perquè esbrini si han comès algun delicte.