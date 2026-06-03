ERC i la plataforma Moviment Gironí aniran junts a les municipals de Girona

La militància d'ERC a Girona ha avalat que Marc Puigtió concorri a les municipals amb Moviment Gironí i les sigles del partit. Durant una assemblea extraordinària, en què estava convocada la militància resident a la ciutat, l'acord de col·laboració ha tirat endavant per àmplia majoria i ha rebut l'aval del 78% dels vots. El pacte per treballar conjuntament de cara als comicis del 2027 -la fórmula concreta es decidirà més endavant- tanca la crisi interna oberta amb les primàries, en què Puigtió es va imposar tan sols per un sol vot de diferència.
Una crisi que després va tenir un segon capítol amb la dimissió en bloc de l'anterior executiva local per evitar la moció de censura impulsada per militants afins a l'artífex de Moviment Gironí. A l'assemblea extraordinària d'aquest vespre, s'ha posat damunt la taula l'acord de col·laboració entre ERC i Moviment Gironí per a les municipals del 2027. Hi estava convocada tota la militància de la secció local que viu a Girona.
La proposta ha tirat endavant per àmplia majoria. Dels 50 militants que hab assistit a l'assemblea 38 hab votat que sí al pacte (78%). Hi ha hagut vuit vots en contra i els tres restants, en blanc. El resultat, segons subratlla Moviment Gironí, "avala l'estratègia d'obertura proposada" per la plataforma. En concret, l'acord que s'ha aprovat estableix el marc de col·laboració entre Esquerra i Moviment Gironí per treballar conjuntament de cara a les municipals.
"La fórmula concreta amb què es concorrerà a les eleccions es definirà més endavant, amb la voluntat de construir la millor proposta possible per a Girona", destaca Moviment Gironí. En un comunicat, des de la plataforma creada per Marc Puigtió subratllen que el pacte que avui ha avalat la militància "recull la trajectòria d'ERC a Girona" i la posa en diàleg amb Moviment Gironí, "un espai que des de la seva creació ha treballat per incorporar noves veus, noves mirades i una manera més oberta d'entendre la política municipal".
L'alcaldable d'ERC, Marc Puigtió, que de fet ja ha començat a fer servir el logotip del partit en precampanya, ha destacat que l'acord d'aquest vespre "confirma que el camí de l'obertura, de sumar noves veus i de construir un projecte de ciutat és el correcte". "Moviment Gironí va néixer per aportar una mirada nova i útil a Girona, i l'acord ens permet posar aquesta energia al servei d'una candidatura forta, republicana i preparada per governar", ha conclòs el candidat a les municipals del maig de l'any que ve.