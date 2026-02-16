L'executiva d'ERC a Girona dimiteix per evitar una moció de censura

L'executiva local d'Esquerra Republicana a la ciutat de Girona ha dimitit en bloc aquest dilluns al matí. Ho fan per evitar la moció de censura impulsada per militants afins al candidat a les pròximes municipals a Girona, Marc Puigtió. Aquests demanaven renovar l'executiva per donar nous aires al partit quan falta poc més d'un any pels comicis. Ara, els membres de l'executiva que volien fer fora pleguen perquè consideren que la moció de censura "manca de transparència i garanties democràtiques" tal com afirmen en un comunicat. Recriminen que des del moment que abans de les primàries van incorporar persones afines a Puigtió a l'executiva per facilitar l'entesa, però no va ser així.
L'executiva local d'ERC a Girona ha defensat que "des del primer moment" han actuat per "preservar la unitat del partit i respectar la voluntat de la militància". Per això recorden que s'han fet passos per intentar frenar l'esquerda que hi havia entre els dos blocs republicans a la ciutat. Per una banda, hi havia la candidatura de Marc Puigtió (que compta amb el suport d'Oriol Junqueras) i per l'altra banda, Adam Manyé garantia la continuïtat en el partit i agafava el relleu del fins ara candidat Quim Ayats.
De fet, des de la direcció nacional i regional es va proposar un acord de mínims que es basava en el reglament de les municipals del 2027 i el respecte als resultats democràtics de l'assemblea. Suposava una oportunitat per tancar files i reforçar el projecte col·lectiu d'Esquerra i per això des de l'executiva local van decidir signar-lo, així com ho va fer la candidatura de Manyé. Puigtió, però, va declinar-lo.
Quan va ser elegit candidat a l'alcaldia del 2027, l'executiva va integrar el candidat a l'òrgan de gestió del partit en l'àmbit municipal per reforçar aquesta voluntat de coordinació i entesa. Malgrat tot, des de l'executiva local lamenten que no va ser suficient perquè els afins al nou candidat no impulsessin una moció de censura en contra seva.
Des de l'executiva critiquen que avui en dia encara no han rebut ni el text ni els arguments que fonamenten aquesta decisió i per això consideren que estan en una situació "d'indefensió absoluta". Per això consideren que és "un procediment impulsat sense transparència ni les garanties mínimes que s'exigeixen en una organització democràtica". Per això no volen "legitimar" aquest procés i han decidit presentar la seva dimissió. Això suposa que s'inicia un procés de renovació dels càrrecs orgànics del partit i els fins ara membres de l'executiva demanen que es faci amb el màxim de garanties democràtiques i amb tot el respecte als drets de la militància.
Demanen que es faci "un procés obert, plural i participatiu" que permeti que el conjunt de la militància esculli una nova executiva amb la intenció de construir col·lectivament el projecte de partit i demanen allunyar-lo "d'interessos personals". "Esquerra Republicana no pertany a cap persona, sinó a la seva militància", afirmen els membres que han presentat la dimissió.