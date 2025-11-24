Palamós canvia de nom després d'una consulta popular

Els veïns de Palamós, al Baix Empordà, han decidit canviar el nom del municipi per incorporar-hi "i Sant Joan", un poble annexionat durant el franquisme i que havia quedat enterrat. La consulta popular celebrada aquest diumenge per decidir si convenia la modificació del topònim ha tingut una participació de 1.650 persones, de les quals 897 (54,4%) han votat a favor de la modificació i 752 (45,6%) ho han fet en contra, mentre que una persona ha votat en blanc.
"Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?", deia la pregunta. Hi estaven cridats a participar prop de 17.000 veïns, tots els palamosins empadronats i majors de 16 anys. El recompte s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament i el resultat ha estat rebut amb aplaudiments.
L'alcaldessa, Maria Puig, ha dit que traslladarà el resultat de la votació al ple per tal que el consistori iniciï els tràmits per tal d'incorporar Sant Joan al topònim. En declaracions a ACN, ha assegurat que ha estat d'una jornada "emocionant" i que s'ha volgut adreçar tant als votants del "sí" com als del "no" per deixar-los clar que el canvi servirà per incloure Sant Joan al topònim i no per substituir l'actual.
El nom de Palamós, un debat amb origen al franquisme
El debat d'incorporar Sant Joan al topònim "ve de lluny" i arrossega un "sentiment de greuge històric", tal com ha explicat l'alcaldessa. "Som un municipi amb dos pobles que en el seu moment es van agregar en un context de no-democràcia", ha detallat. Segons l'alcaldessa, aquesta reivindicació inicialment impulsada des del nucli de Sant Joan s'ha anat estenent a tot el municipi fins a convertir-se en un debat compartit que ha comptat el suport de tots els partits amb representació a l'Ajuntament.
Des del teixit veïnal, el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan, Carles Sala ha assegurat que arribar a la consulta "ha costat molts anys de reivindicació". Ell també ha explicat que la lluita per recuperar el nom de Sant Joan s'arrossega des de la seva annexió durant la dictadura. "El 1942 Sant Joan va quedar annexat i el nom va passar a l'oblit institucional, tot i que el poble no l'ha perdut mai", ha remarcat.