Puigdemont reclama a Sánchez que accepti el dret a l’autodeterminació per «sortir de l’abisme»

El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat al PSOE "emprendre la ruptura que es van negar a fer fa 50 anys", en una situació actual en la qual, afirma, la divisió social no pot dissimular-se.
En una tribuna publicada en el diari El País, ha explicat que aquesta ruptura "comença per reconèixer el dret a l'autodeterminació dels pobles" un fet, que segons Puigdemont, el PSOE havia defensat durant dècades.
"Amb pactes amb l'antic règim, com va ser el pacte de la transició i la continuïtat de la monarquia restaurada per Franco, només perpetuen el règim, que és el que han estat fent fins ara, tot i que fanfarronegin com galls quan evoquen els cinquanta anys de la mort del dictador", ha assenyalat.
Ha assegurat que en aquests moments "Espanya bull" i, a parer seu, el clima s'assembla molt al d'altres períodes convulsos amb un final tràgic. Davant tot això, diu que no se sent interpel·lat com espanyol, però adverteix que "tot això succeeix, en gran part, per la negativa a acceptar la democràcia radical com metodologia per a la resolució dels conflictes". "Avui, als socialistes els han enviat a la mateixa sastreria en la qual es fabricaven vestits a mida que van preparar per a nosaltres", ha apuntat, davant el que considera una politització del poder judicial.
Els pactes amb el PSOE
Per altra banda, també s'ha referit als acords subscrits entre Junts i el PSOE, afirmant que van sacsejar "les aigües sempre tèrboles però normalment estancades de l'Espanya profunda". Per ell, la manera que es va acordar a descriure els antecedents de la reunió "trencava la narrativa oficial" i la menció del terme lawfare va provocar la primera erupció cutània a la pell de l'Estat profund, escriu.
A més, destaca que es va posar sobre la taula l'amnistia, "que fins aleshores havia estat quasi un tabú del qual no es podia parlar" i ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'havia expressat en contra d'aquesta, recorda Puigdemont.
"Dos anys després, el protagonista d'aquella primera foto en el Parlament ja ha passat uns quants mesos a presó, acusat de corrupció, s'han obert processos penals contra l'entorn del president Pedro Sánchez i també directament sobre la seva família, i el fiscal general", ha sentenciat.