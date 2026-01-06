Felip VI diu que el 2025 deixa una «sensació creixent d'amenaça» i defensa un «ordre global basat en normes»

El rei Felip VI considera que el 2025 ha deixat una "sensació creixent d'amenaça" que evidencia la importància de les forces armades. Durant el discurs per commemorar la Pasqua Militar, el monarca ha lloat la tasca de l'exèrcit i ha reivindicat la indústria de defensa espanyola. En un context marcat per la captura del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per part dels EUA, i sense fer-ne referència explícita, Felip VI ha remarcat el compromís d’Espanya amb “l’ordre global basat en normes”. Tampoc ha fet referència explícita a la situació a Veneçuela la ministra de Defensa, Margarida Robles, que ha mostrat "ple respecte per a l'ordenament jurídic internacional, fora del qual no hi ha actuacions legítimes possibles".
En aquest punt, ha fet referència a les iniciatives de la Unió Europea per augmentar la inversió comuna en defensa i als acords de l'OTAN en aquesta matèria. "És important, sens dubte, donar-hi continuïtat", ha apuntat Felip VI. Cal recordar que la despesa en defensa va generar tensions en el govern espanyol, que sostenia que arribant al 2,1% del PIB seria suficient, mentre que l'OTAN apostava pel 5%.
Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tampoc ha fet referències explícites durant el seu discurs a la situació a Veneçuela després de la intervenció de dissabte per part dels EUA, però ha apostat perquè Espanya “segueixi sent un referent de compromís” en el “ple respecte a l’ordenament jurídic internacional”, tot remarcant que “fora del qual no hi ha hagut actuacions legítimes possibles”.