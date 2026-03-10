ERC i Bildu passen pàgina del front d'esquerres de Gabriel Rufián

Les direccions d'ERC i Bildu s'han reunit aquest dimarts a Barcelona amb l'agenda internacional passant per sobre del front d'esquerres de Gabriel Rufián. Fonts coneixedores de la trobada han detallat que la proposta del cap de files d'ERC a Madrid "està superada per tots" i que ha quedat clar que tots dos partits es presentaran als seus respectius territoris. El debat sobre la proposta plurinacional de Rufián ha estat sobre la taula, tot i que no s'ha tractat amb massa profunditat perquè Oriol Junqueras i Arnaldo Otegi coincideixen a anar per separat amb l'única excepcionalitat de les eleccions europees.
En tot cas, la trobada ha estat molt positiva, constaten les parts, i ha servit per remarcar la voluntat de col·laboració màxima entre l'esquerra catalana i la basca. Tots dos partits treballen coordinats a Madrid des del 2019 i la relació és habitual. Aquest dimarts, segons han apuntat totes dues formacions, s'han tractat les "relacions estratègiques" entre ERC i Bildu i s'ha analitzat el context internacional marcat per les guerres, els "atacs imperialistes" i l'onada reaccionària que amenaça "el futur de les nacions". A la reunió, a més de Junqueras, hi havia la secretària general Elisenda Alamany i el secretari general adjunt Oriol López.
La posició d'ERC i de Bildu ha estat molt clara des que Rufián va fer la seva proposta plurinacional. Totes dues formacions emmarquen la coalició en les eleccions de circumscripció única, com ja fan a les europees conjuntament amb el BNG. De fet, amb els gallecs també hi ha coordinació habitual a Madrid. En tot cas, insisteixen que es presentaran als territoris del seu abast i insten l'esquerra espanyola a entendre's. A les files d'ERC, Joan Tardà intenta portar el debat sobre la unitat de les esquerres, sobretot en clau catalana, a la militància i per defensar-ho ha constituït un corrent intern.
En tot cas, per ara, no es transmet que la relació entre Junqueras i Rufián s'hagi malmès per aquestes discrepàncies estratègiques. Des de la direcció del partit es remarca que comparteixen el diagnòstic que fa el seu cap de files a Madrid, però també deixen clar que ERC es presentarà només a Catalunya i amb les seves sigles. De fet, Junqueras vol que Rufián sigui el candidat d'ERC a les pròximes eleccions espanyoles, de calendari incert, i Rufián no ha exhibit pas un trencament amb la direcció. Si no hi ha un acord d'unitat, per ara complicat, de les esquerres espanyoles i plurinacionals, tot sembla encaminat cap a una nova reedició de la candidatura d'ERC amb Rufián al capdavant.
Defensa de la llengua i la diplomàcia
En ple debat sobre les aliances de les esquerres, ERC i Bildu han remarcat la seva unitat d'acció a Madrid per defensar els drets de Catalunya i el País Basc i impulsar un model d'estat plurinacional que superi "les hipoteques" del règim del 78 i portin cap a la "sobirania plena" dels dos territoris. Per aconseguir això, totes dues formacions insisteixen en el reconeixement de Catalunya i Euskadi com a nacions, i també en el reconeixement del català i l'eusquera com a llengües oficials a tots els àmbits. Un d'ells, a Europa, on l'oficialitat continua encallada.
En un comunicat conjunt, ERC i Bildu recorden que aquesta setmana fa 40 anys del referèndum en què tant Catalunya com el País Basc van oposar-se a l'entrada d'Espanya a l'OTAN. Aquesta efemèride, coincidint amb l'escenari internacional actual, fa que totes dues formacions adverteixin que la "deriva militarista i bel·licista" tindrà conseqüències directes en les condicions de vida de la ciutadania i han recordat que les guerres sempre les paguen les classes populars. Per això, ERC i Bildu han defensat "la diplomàcia, la negociació i l'acord" com la millor via per garantir la pau, i s'han compromès a continuar treballant en aquesta direcció.