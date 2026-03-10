10 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

ERC i Bildu passen pàgina del front d'esquerres de Gabriel Rufián

L'agenda internacional marca la reunió entre les dues formacions, que refermen que es presentaran cadascú al seu territori però amb voluntat de màxima col·laboració

  • La reunió entre ERC i Bildu a la seu republicana a Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de març de 2026 a les 17:39

Les direccions d'ERC i Bildu s'han reunit aquest dimarts a Barcelona amb l'agenda internacional passant per sobre del front d'esquerres de Gabriel Rufián. Fonts coneixedores de la trobada han detallat que la proposta del cap de files d'ERC a Madrid "està superada per tots" i que ha quedat clar que tots dos partits es presentaran als seus respectius territoris. El debat sobre la proposta plurinacional de Rufián ha estat sobre la taula, tot i que no s'ha tractat amb massa profunditat perquè Oriol Junqueras i Arnaldo Otegi coincideixen a anar per separat amb l'única excepcionalitat de les eleccions europees.

En tot cas, la trobada ha estat molt positiva, constaten les parts, i ha servit per remarcar la voluntat de col·laboració màxima entre l'esquerra catalana i la basca. Tots dos partits treballen coordinats a Madrid des del 2019 i la relació és habitual. Aquest dimarts, segons han apuntat totes dues formacions, s'han tractat les "relacions estratègiques" entre ERC i Bildu i s'ha analitzat el context internacional marcat per les guerres, els "atacs imperialistes" i l'onada reaccionària que amenaça "el futur de les nacions". A la reunió, a més de Junqueras, hi havia la secretària general Elisenda Alamany i el secretari general adjunt Oriol López.

La posició d'ERC i de Bildu ha estat molt clara des que Rufián va fer la seva proposta plurinacional. Totes dues formacions emmarquen la coalició en les eleccions de circumscripció única, com ja fan a les europees conjuntament amb el BNG. De fet, amb els gallecs també hi ha coordinació habitual a Madrid. En tot cas, insisteixen que es presentaran als territoris del seu abast i insten l'esquerra espanyola a entendre's. A les files d'ERC, Joan Tardà intenta portar el debat sobre la unitat de les esquerres, sobretot en clau catalana, a la militància i per defensar-ho ha constituït un corrent intern.

En tot cas, per ara, no es transmet que la relació entre Junqueras i Rufián s'hagi malmès per aquestes discrepàncies estratègiques. Des de la direcció del partit es remarca que comparteixen el diagnòstic que fa el seu cap de files a Madrid, però també deixen clar que ERC es presentarà només a Catalunya i amb les seves sigles. De fet, Junqueras vol que Rufián sigui el candidat d'ERC a les pròximes eleccions espanyoles, de calendari incert, i Rufián no ha exhibit pas un trencament amb la direcció. Si no hi ha un acord d'unitat, per ara complicat, de les esquerres espanyoles i plurinacionals, tot sembla encaminat cap a una nova reedició de la candidatura d'ERC amb Rufián al capdavant.

Defensa de la llengua i la diplomàcia

En ple debat sobre les aliances de les esquerres, ERC i Bildu han remarcat la seva unitat d'acció a Madrid per defensar els drets de Catalunya i el País Basc i impulsar un model d'estat plurinacional que superi "les hipoteques" del règim del 78 i portin cap a la "sobirania plena" dels dos territoris. Per aconseguir això, totes dues formacions insisteixen en el reconeixement de Catalunya i Euskadi com a nacions, i també en el reconeixement del català i l'eusquera com a llengües oficials a tots els àmbits. Un d'ells, a Europa, on l'oficialitat continua encallada.

En un comunicat conjunt, ERC i Bildu recorden que aquesta setmana fa 40 anys del referèndum en què tant Catalunya com el País Basc van oposar-se a l'entrada d'Espanya a l'OTAN. Aquesta efemèride, coincidint amb l'escenari internacional actual, fa que totes dues formacions adverteixin que la "deriva militarista i bel·licista" tindrà conseqüències directes en les condicions de vida de la ciutadania i han recordat que les guerres sempre les paguen les classes populars. Per això, ERC i Bildu han defensat "la diplomàcia, la negociació i l'acord" com la millor via per garantir la pau, i s'han compromès a continuar treballant en aquesta direcció. 

Et pot interessar