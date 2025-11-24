Judici als Pujol: deu preguntes amb resposta per no perdre's

L'Audiència Nacional comença a jutjar aquest dilluns el cas Pujol. Onze anys després d'una confessió que va sacsejar la política catalana, la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris s'asseuen al banc dels acusats en un judici que busca escatir l'origen de la fortuna familiar. La gran incògnita és, a hores d'ara, saber si el pare, Jordi Pujol Soley, serà jutjat. Per davant del tribunal desfilaran més de 250 testimonis durant sis mesos i una quarantena de sessions, que s'allargaran fins a la primavera abans que la causa quedi vista per a sentència. Com hi arriba la família? Quines penes es demanen? Quins empresaris hi ha implicats? Deu preguntes amb resposta per no perdre-us en un dels principals judicis de la dècada.
1. Quina és la situació del president?
Jordi Pujol arriba al judici amb 95 anys i problemes físics i cognitius. Segons els forenses que el van visitar la setmana passada, no està en condicions de seguir el judici, però qui tindrà l'última paraula és el tribunal. L'Audiència Nacional l'ha citat aquest dilluns, abans que comenci la vista, per examinar-lo i decidir si el deixa fora de la causa o si, en canvi, pot seguir el judici, sigui des de casa o presencialment. Pujol compareixerà per videoconferència en una sessió a porta tancada, jutament amb els metges que l'han visitat i la resta de parts. Aquesta serà la primera gran incògnita que hauran de resoldre els jutges abans del tret de sortida del judici.
2. Qui s'asseu al banc dels acusats?
Es tracta d'un macrojudici, amb tot el que això implica. Hi haurà tota la família Pujol-Ferrusola al banc dels acusats -amb la incògnita del pare- i diversos empresaris implicats, presumptament, en la trama. El principal acusat és el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, el Júnior, i la seva exdona, Mercè Gironès, com a màxims responsables de gestionar els diners presumptament il·legals que arribaven a la família. També estan acusats la resta de germans -Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere i Oleguer- amb diversos graus de responsabilitat. La mare, Marta Ferrusola, també hi estava implicada, però va ser apartada per problemes de salut abans de morir.
També s'asseuran al banc dels acusats una desena d'empresaris de l'òrbita de Convergència: Francesc Robert Ribes, soci del primogènit; Bernardo Domínguez, editor mexicà que va fer negocis amb el Júnior; Jose Barrigón, propietari de l'empresa Cat Helicòpters; Gustavo Buesa, empresari afí a CDC i soci del fill gran; Josep Mayola, empresari i també soci del Júnior; Alejandro Guerrero, empresari del sector de la construcció; Luis Delso, empresari de la construcció i que va fer negocis amb el Júnior; Carles Sumarroca, empresari proper a CDC; Josep Cornadó, president de la constructora Copisa que va fer pagaments al Júnior; i Carles Vilarrubí, empresari proper als Pujol i exdirectiu del Barça en l'etapa de Josep Maria Bartomeu.
3. Quines penes es demanen i per quins delictes?
Els delictes pels quals es jutjarà els Pujol i els empresaris són associació il·lícita, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública i falsedat documental. Les penes arriben fins als 29 anys de presó, en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, i els 17 anys, en el cas de Mercè Gironès. Josep Pujol s'enfronta a una pena de 14 anys de presó i la resta de germans, de 8 anys. Les penes pels empresaris són de cinc anys de presó per falsedat documental i blanqueig.
4. Per què hi ha empresaris acusats?
Segons les acusacions, el president i la família van aprofitar la seva posició política per teixir una xarxa clientelar amb diversos empresaris afins a Convergència per repartir-se beneficis provinents de contractes públics adjudicats a través d'administracions controlades per CDC. Aquests diners s'amaguen a Hisenda i després es feien aflorar. Els empresaris implicats a la trama estan acusats de "cooperació necessària" en el blanqueig de capitals, falsejant documents mercantils.
5. D'on surt la deixa?
La gran pregunta i origen de tota la causa. L'escàndol va esclatar el 2014. Aquell 25 de juliol, un torpede impactava de ple en la política catalana. En un comunicat de dues pàgines, Pujol, que aleshores encara conservava el títol de Molt Honorable, revelava l'existència d'una suposada herència del pare, Florenci Pujol, sense regularitzar a l'estranger. Aquesta quantitat de diners era efectivament una deixa? O s'havia anat engreixant fruit de les comissions irregulars que rebia la família Pujol a canvi de contractes públics? El comunicat de Pujol confirmava la informació que havia sortit a El Mundo tres setmanes abans, segons la qual existien moviments bancaris sospitosos de la família a Andorra per valor de 3,4 milions d'euros des del 2010. La confessió seria l'inici oficiós de l'anomenat cas Pujol.
6. Què va passar, segons la Fiscalia?
La Fiscalia no té Jordi Pujol com a principal objectiu, sinó el fill gran. Així es desprèn de l'escrit d'acusació, que situa Jordi Pujol Ferrusola com el principal responsable en la trama, i també és qui s'enfronta a una pena més alta de presó. El ministeri fiscal apunta que la família Pujol va actuar de manera conjunta per amagar "una ingent quantitat de diners a Andorra fruit d'haver afavorit diversos empresaris perquè rebessin adjudicacions de diferents concursos públics a l'administració pública catalana". Pujol i Ferrusola van acordar que el Júnior seria l'encarregat de gestionar els fons i distribuir-los entre els altres membres de la família.
Pujol i Ferrusola, segons el relat acusatori, van crear una xarxa clientelar aprofitant la posició política del pare i amb empresaris afins a Convergència. Els diners s'ocultaven i després es blanquejaven. Així, l'associació il·lícita hauria actuat de manera que els pares dirigien les operacions, el fill gran, la seva exdona i Josep Pujol gestionaven els beneficis de l'activitat i la resta de germans se'n beneficiaven, col·laborant en l'ocultació d'aquest patrimoni il·lícit.
7. Qui forma el tribunal?
El tribunal estarà format per tres membres. El president serà José Ricardo de Prada, que ha substituït María Riera per jubilació. Se'l considera un jutge progressista i fa temps que es troba al punt de mira del PP, perquè va ser responsable d'alguna de les afirmacions més contundents de la sentència del cas Gürtel de finançament irregular del PP. La ponent serà María Fernanda García, i la tercera membre del tribunal serà Carolina Rius. Totes dues, amb poc perfil públic.
8. Com arriba la família al judici?
No tota la família veia amb bons ulls la confessió del pare. Aquestes visions estratègiques també entronquen amb el que està passant a les portes del judici. Hi ha hagut dues visions, també a nivell legal, sobre què fer amb l'expresident de la Generalitat: si posar tots els elements sobre la taula, pel que fa a la salut, per estalviar-se el procés a l'Audiència Nacional i que quedi exonerat -raons no en falten, a nivell mèdic, segons els informes remesos per la defensa-, o bé deixar clar que Pujol no té gens de ganes d'estalviar-se el judici.
Una part, doncs, vol que vagi a judici i quedi absolt, per tancar la porta a especulacions i preservar el llegat. L'altra, que s'estalviï el judici i la causa s'arxivi, encara que es mantingui el dubte de si és o no culpable. Discrepàncies al marge, preservar el bon nom dels Pujol, especialment del pare, és el principal objectiu de cara al judici a l'Audiència Nacional. La família l'entoma amb optimisme, perquè diuen que la càrrega de la prova és feble, i donen per fet que el llegat del pare sobreviurà.
9. Es jutja l'operació Catalunya?
El cas Pujol combina política, herències sospitoses i negocis poc transparents, però també hi tenen un paper important les clavegueres de l'Estat. L'any 2014, en plena arrencada del procés independentista i amb el 9-N a l'horitzó, la maquinària estatal estava en plena activitat per treure els draps bruts de l'independentisme, i en la causa dels Pujol hi juguen un rol destacat les filtracions interessades d'informes policials i noms ben coneguts del deep state com José Manuel Villarejo. En aquest judici a l'Audiència Nacional no es jutja l'operació Catalunya, però de segur que les defenses ho aprofitaran a favor seu.
10. Quan declararan els Pujol?
El judici comença aquest dilluns, però el calendari preveu una quarantena de sessions que s'allargaran fins a la primavera de 2026. Està previst que la família Pujol declari al final del judici, un cop hagin desfilat per la sala els més de 250 testimonis.