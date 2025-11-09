09 de novembre de 2025

Política

Pòdcast | Jordi Pujol, el llegat

Primera entrega de la sèrie especial de l'Snooker, el pòdcast de política de Nació, per analitzar la trajectòria de l'expresident de la Generalitat a les portes que arrenqui el judici contra la família a l'Audiència Nacional

Publicat el 09 de novembre de 2025 a les 08:03

Quan queden dues setmanes perquè arrenqui a l'Audiència Nacional el judici contra Jordi Pujol i la seva família, a Nació encetem una sèrie de cinc pòdcasts especials -sota el paraigua de l'Snooker- per analitzar el llegat de l'expresident de la Generalitat. Amb la conducció de la comunicadora Yael Brusca i la direcció editorial de Ferran Casas i Oriol March, se'n publicaran cinc entregues.

La primera, que està disponible d'aquest diumenge, ofereix una visió panoràmica de la trajectòria de Pujol. En la resta d'episodis s'hi tractarà el llegat de Convergèencia i dels seus governs, es farà un 1x1 de la família, es radiografiarà la influència a Madrid i s'incidirà en la petjada en el nacionalisme català del segle XX. 

