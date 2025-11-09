Pòdcast | Jordi Pujol, el llegat

Quan queden dues setmanes perquè arrenqui a l'Audiència Nacional el judici contra Jordi Pujol i la seva família, a Nació encetem una sèrie de cinc pòdcasts especials -sota el paraigua de l'Snooker- per analitzar el llegat de l'expresident de la Generalitat. Amb la conducció de la comunicadora Yael Brusca i la direcció editorial de Ferran Casas i Oriol March, se'n publicaran cinc entregues.\r\n\r\nLa primera, que està disponible d'aquest diumenge, ofereix una visió panoràmica de la trajectòria de Pujol. En la resta d'episodis s'hi tractarà el llegat de Convergèencia i dels seus governs, es farà un 1x1 de la família, es radiografiarà la influència a Madrid i s'incidirà en la petjada en el nacionalisme català del segle XX. \r\n\r\nPodeu consultar la primera entrega en aquestes quatre plataformes: \r\n\r\n\r\n\tYouTube\r\n\tSpotify\r\n\tApple Podcasts\r\n\tIvoox\r\n\r\n\r\n \r\n