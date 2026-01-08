El finançament i les urgències de Sánchez rehabiliten Junqueras a la Moncloa

"Hem de parlar". Això li va dir Oriol Junqueras a Pedro Sánchez el maig de 2019, en el brevíssim contacte que van mantenir al Congrés. Sánchez, assegut a l'escó; Junqueras, que assistia a la sessió constitutiva de la legislatura com a diputat d'ERC, en una sortida fugaç de la presó, on tornaria a entrar poques hores després. "No et preocupis", li va respondre el president espanyol. Han passat més de sis anys des d'aquella encaixada de mans. Des d'aleshores, les negociacions entre el PSOE i ERC s'han convertit en habituals, i també entre Sánchez i Junqueras per desbrossar el camí quan ha estat necessari, però a distància. La reunió d'aquest dijous a la Moncloa serà el retrat de la rehabilitació del president republicà.
Ho ha permès l'acord pel finançament i també les urgències de Sánchez, més dèbil que mai per la fragilitat parlamentària i les causes de corrupció i assetjament que envolten el PSOE. Serà la primera vegada que el president del govern espanyol i el líder d'ERC es reuneixen després dels indults, una trobada que haurà de servir per tancar el nou model de finançament, però també per concretar algunes de les carpetes que hi van vinculades, com ara la recaptació dels impostos, el consorci d'inversions o l'acceleració dels tràmits de la condonació del fons de liquiditat autonòmica (FLA). A Palau ho seguiran amb interès, perquè està en joc la negociació dels pressupostos de Salvador Illa.
Després de mesos de negociacions, amb moments de més proximitat i d'altres de més tensió, aquest dimecres fonts governamentals assenyalaven que l'acord estava tancat al 95%. Els republicans veuen amb bons ulls tant la xifra pactada per a Catalunya (uns 5.000 milions d'euros anuals més) com, en general, el model, a l'espera que es concreti fins a quin punt es respecta el principi d'ordinalitat. Un principi que a Palau costa de verbalitzar, però que apareix a l'acord d'investidura i que, a la pràctica, hauria de suposar que si "Catalunya és la tercera comunitat que més aporta, també ha de ser la tercera que més rep", segons explicitava dimecres a Catalunya Ràdio el portaveu d'ERC, Isaac Albert.
La trobada de Sánchez i Junqueras no es pot deslligar de les urgències del president del govern espanyol, que mira de recosir una majoria de la investidura que fa temps que ha deixat de ser operativa. El finançament és clau per mantenir a prop ERC, però en paral·lel haurà de fer moviments amb Junts i Podem si aspira a omplir de contingut el tram final del seu mandat, fins al 2027. Els republicans ja han advertit que no n'hi haurà prou de tancar el model i la xifra econòmica -que és un pas important- per començar a negociar els comptes. També volen concrecions en l'habilitació de la Generalitat per recaptar l'IRPF o que el govern espanyol s'hi posi bé per corregir la poca execució d'inversions que pateix Catalunya.
Els equilibris de la Moncloa
L'escenificació de les pròximes hores estarà carregada d'equilibris. Es donava per fet que, abans que Maria Jesús Montero presentés el nou model -"entre gener i febrer", va dir després de l'últim Consell de Política Fiscal i Financera-, s'hauria d'oficialitzar l'acord amb ERC. Després de la trobada, no hi haurà cap reacció oficial de la Moncloa, que deixarà el protagonisme per a la ministra d'Hisenda. Aquest divendres, Montero preveu donar a conèixer el nou model abans de convocar una nova reunió amb les autonomies per traslladar-los la proposta i entomar l'allau de crítiques dels barons del PP i d'alguns del PSOE. És l'equilibri entre negociació bilateral i multilateral.
El govern espanyol presentarà el model, però perquè s'apliqui caldrà canviar diverses lleis que necessitaran l'aval del Congrés. I això no està lligat, ni de bon tros. Seran necessaris, entre més, els vots dels set diputats de Junts, que aquest dimecres ja han advertit que no donaran suport a res que no sigui el concert econòmic. Els de Carles Puigdemont se situen en el dilema de reclamar un concert econòmic que no arribarà i el risc de quedar al marge d'una de les grans negociacions dels últims anys que ha de permetre a Catalunya disposar de més recursos. El Govern ja ha demanat abandonar les posicions de màxims i avalar un model que serà "una millora substancial" per al país.
Falta rehabilitació "real"
La reunió a la Moncloa d'aquest migdia és la fotografia d'una amnistia política. La mateixa que ja ha tingut Jordi Turull i que encara no arriba per a Carles Puigdemont. Faltarà la rehabilitació "real", en forma d'amnistia. Per això cal mirar els tribunals, amb dues sentències a l'horitzó que marcaran el futur de Junqueras i la resta de dirigents de l'1-O, que continuen inhabilitats o perseguits. En els pròxims mesos, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i el Tribunal Constitucional definiran el marge del Tribunal Suprem per continuar boicotejant l'amnistia o bé aplicar-la del tot. Serà aleshores que Junqueras i Puigdemont aconseguiran l'anhelada rehabilitació per fer política amb normalitat.