Junts tombarà el nou finançament si Catalunya no surt del règim comú

"Junts referma la necessitat que Catalunya disposi del concert econòmic, fora del règim comú, com a única eina per acabar amb el dèficit fiscal", ha ressaltat la portaveu de la formació a Madrid, Míriam Nogueras, en una roda de premsa en la qual ha aprofitat per exigir la publicació de les balances fiscals com a pas previ a qualsevol entesa sobre el finançament. "Pactar-lo sense les balances és com operar un genoll sense la radiografia. Instem Oriol Junqueras a defensar el concert econòmic català pel qual ERC va investir Salvador Illa. No entendríem que es negociés menys que això. El que sigui menys que això, seria un engany i no comptarà amb els vots de Junts", ha indicat.
Nogueras ha insistit en la idea que cal aprofitar la debilitat de Sánchez per "fer un salt endavant", i que no disposar del concert equivaldria a un "fracàs" i a un "engany", perquè sense sortir del règim comú la Generalitat -segons la dirigent de Junts- no seria més que una "gestoria". "Esperem que ERC aprofiti aquesta oportunitat i que no accepti cap rebaixa. Els diners dels catalans, a Catalunya", ha assenyalat la portaveu a Madrid. Mònica Sales, cap de files de Junts al Parlament, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver fet de "governador civil" i de "baró del PSOE" a l'hora d'abordar el model de finançament. "Està més preocupat de salvar Sánchez", ha indicat.
Sales ha considerat que l'entesa que va permetre a Illa ser president contenia el concert, i que no tenir-lo seria una "estafa". "Catalunya sortirà o no del règim comú?", s'ha preguntat la dirigent de Junts. El partit de Carles Puigdemont va ser especialment crític amb l'acord d'investidura que va signar ERC amb el PSC, perquè interpretava que no permetia Catalunya sortir del règim comú. "Qui va anunciar l'entesa va ser Junqueras. L'instem a defensar el concert econòmic sense rebaixes", ha afegit poc després Nogueras. que ha demanat aprofitar la debilitat parlamentària de Pedro Sánchez. Junts, de fet, ha activat mecanismes per disposar d'un front comú a Madrid amb els republicans.