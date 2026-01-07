No ha estat casualitat que la primera roda de premsa de l'any a la seu de Junts hagi estat centrada a enviar un missatge directe a Oriol Junqueras. Si no hi ha concert econòmic, si Pedro Sánchez no s'avé a treure Catalunya del règim comú, el nou finançament serà una "estafa", en paraules de Míriam Nogueras, cap de files a Madrid de la formació que lidera Carles Puigdemont. Davant la imminència de l'entesa entre ERC i el PSOE per desbloquejar la pedra angular de la legislatura catalana, element clau perquè Salvador Illa arribés a la presidència de la Generalitat, Junts té intenció d'apujar el nivell d'exigència, amb el risc de quedar-se al córner al Congrés dels Diputats.
"Hem de veure els detalls del que es pacta", assenyalen sempre els dirigents del partit. Alguns d'ells, implicats en el seu dia en la negociació amb el PSOE, fos a Madrid o bé amb connexió a Suïssa, sostenien fa mesos que el concert econòmic era la gran fita a assolir un cop el català fos oficial a Europa. Com que aquesta circumstància, pel veto de diversos països, no es va arribar a produir mai, Puigdemont va anar distanciant-se dels socialistes i l'Acord de Brussel·les va arribar al final del seu camí. Junts demanava sortir del règim comú i, de passada, compensar totes les inversions no executades com a primer pas si Sánchez pretenia tenir suports de cara als pressupostos generals de l'Estat.
A banda, sostenen a Junts, hi ha un problema que encara no s'ha resolt i que és clau per abordar el finançament: les balances fiscals. El gener del 2024, el partit de Puigdemont va pactar amb el PSOE que es publicarien, de manera que se sabria -anys després de dades que no són consultables- exactament el dèficit fiscal que acumula la Generalitat. Dos anys després, la xifra encara no es coneix, i això que hi ha una sèrie d'experts que fa temps que hi treballen. La xifra de 5.000 milions d'euros més a l'any que suposarà el nou model pactat entre ERC i els socialistes no s'acosta als 22.000 milions de dèficit anuals que marcava l'últim recompte de la conselleria d'Economia, publicat el 2023.
Què farà, per tant, Junts quan el model de finançament aterri al Congrés? De moment encara queda la reunió entre Junqueras i Sánchez -la primera entre el líder d'ERC i el president espanyol des dels indults; amb Puigdemont, en canvi, no hi ha encara cap fotografia al més alt nivell-, la presentació dels detalls per a totes les autonomies -Hisenda sempre ha dit que serà extrapolable, és a dir, vàlid més enllà de Catalunya- i la convocatòria d'un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). La gran pregunta és, en essència, si Junts tombarà un model que aporta 5.000 milions d'euros més a les arques catalanes, o bé el valida malgrat considerar-lo insuficient en fons i forma.
Giró, l'únic díscol en públic
De moment, Nogueras adverteix que sense sortir del règim comú no hi haurà suport. És una posició de partida que s'anirà matisant? En el cas de la condonació de part del fons de liquiditat autonòmica (FLA), que apareixia en l'acord d'investidura ERC-PSOE del 2023 i que va trigar dos anys a sortir definitivament del consell de ministres, Junts ha estat crític, però ara ja no tanca la porta a votar-hi a favor. Es tracta d'una mesura que permetria estalviar fins a 1.800 milions d'euros a la Generalitat. Com en bona part de les decisions que s'adopten al partit, l'última paraula la tindrà Puigdemont. La coordinació amb ERC per obtenir més recursos no ha existit; a Madrid, l'enfrontament és obert.
Existirà unanimitat a Junts si la decisió final és la de tombar el finançament? No és cap secret que hi ha dirigents, també propers a Puigdemont, que defensen en privat aprofitar la debilitat de Sánchez per obtenir més recursos amb l'argument de ser "útils" -fins i tot hi ha qui, amb el retorn de l'expresident, són partidaris d'un gir estratègic que rebaixi la importància del discurs legitimista i de la confrontació-, però en públic només hi ha una veu que aposta sense embuts per votar a favor del nou model i, de passada, per arribar a grans acords amb el PSC. Es tracta de Jaume Giró, exconseller d'Economia i principal referent de l'ala pragmàtica del partit, tot i que ja no forma part de la direcció.
"Qui no estigui a favor de tenir més recursos, no li serà fàcil d'explicar", ha apuntat Giró en una entrevista al Cafè d'Idees del 2Cat en la qual també ha defensat que Junts s'assembli a Convergència i pacti amb l'Estat qüestions que siguin "prioritàries". "Qui estima més un partit? Qui diu el que pensa o qui fa conspiracions de tercera per darrere? Sé que hi ha companys que creuen que Junts hauria d'abominar de CDC, però jo crec que no és així", ha argumentat. En el dilema del finançament, que tot just s'acabarà de definir a partir d'aquest dijous, el partit de Puigdemont es trobarà en la tessitura de mantenir l'exigència del concert o de trobar-se al córner un cop liquidada l'aliança amb el PSOE.