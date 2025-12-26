Aquest any hem après... Que el pacte Puigdemont-Sánchez tenia data de caducitat

Ni dos anys. És el temps que ha durat l'Acord de Brussel·les que Junts i el PSOE van signar el novembre del 2023 per permetre la investidura de Pedro Sánchez a canvi de la llei d'amnistia i la posada en marxa d'una mesa de negociació amb un mediador internacional. Aquesta tardor, veient els incompliments dels socialistes -hi ha aspectes pactats que no han arribat a bon port, com ara que Carles Puigdemont es beneficiés de la desjudicialització definitiva, o bé que Catalunya no hagi assumit les competències en immigració-, Junts va decidir donar per liquidada l'entesa. La militància va avalar aquest posicionament i el pacte ja és història, amb el bloqueig que implica al Congrés dels Diputats.
Puigdemont va ser el protagonista de la ruptura amb el PSOE. Les reunions a Suïssa no donaven resultats -encara menys quan José Luis Rodríguez Zapatero va substituir Santos Cerdán quan va ingressar a Soto del Real-, el català continuava sense ser oficial a Europa i Junts no podia exhibir fruits de la col·laboració amb els socialistes. Les cites amb el mediador internacional s'han acabat i ja no existeixen -en teoria- negociacions entre els socialistes i el partit que lidera Míriam Nogueras a Madrid. Junts, de fet, ha presentat esmenes a la totalitat a una vintena de lleis que estan en tràmit en aquests moments. Els pressupostos generals de l'Estat, per tant, són una entelèquia.
El trencament amb Sánchez coincideix, a banda, amb la irrupció -cada vegada més destacada- a les enquestes d'Aliança Catalana, que amenaça l'espai de Junts al Parlament. En l'última projecció del CEO, que el partit de Puigdemont va intentar desacreditar, l'extrema dreta independentista que lidera Sílvia Orriols podria arribar a empatar en escons. La inquietud al món municipal per Aliança també és palpable. Tanmateix, Junts insisteix que no es veuen condicionats i que a Madrid, simplement, han vist que el recorregut ja havia arribat al final. I, una vegada més, qui va liderar el trencament d'un pacte que ell mateix havia contribuït a posar en marxa va ser Puigdemont en persona.